Ученые собрали базу данных о вредоносном цветении микроводорослей на Дальнем Востоке

Ученые Центра мониторинга вредоносных микроводорослей и биотоксичности прибрежных морских акваторий Дальнего Востока России достигли значительного прогресса в создании базы данных для разработки нейросети экомониторинга. Этот прорыв позволит в перспективе использовать программу для мониторинга цветения микроводорослей в прибрежных водах и корректировать последствия этого явления.

Центр, организованный на базе Национального научного центра морской биологии имени А.В. Жирмунского, собрал уникальные данные об организмах, вызывающих вредоносное цветение водорослей и продуцирующих токсины, а также о сопутствующих параметрах среды. Эти данные позволяют разработать алгоритмы для машинного обучения и создания нейросети для экомониторинга прибрежных вод города Владивостока.

Программы мониторинга вредоносного цветения микроводорослей существуют во всех морских государствах. Однако, только на основе длительных наблюдений за экофизиологическими и биофизическими характеристиками микроводорослей в сочетании с данными о состоянии биотопа можно получить численные модели для прогнозирования такого цветения.

В перспективе это поможет управлять и корректировать последствия подобных явлений. Ученые планируют использовать собранные данные для разработки программы мониторинга, которая позволит предсказывать цветение микроводорослей и минимизировать его последствия.

Кроме того, микроводоросли приносят большую пользу. Они рассматриваются как подлинные "клеточные фабрики" для синтеза биологически активных веществ, используемых в производстве продуктов питания, кормов, высококачественных химических веществ, фармакологии, косметологии, нутрициологии, биоэнергетики и т.д. В природе цветение микроводорослей - это процесс саморегуляции экосистемы и очистка.

Ученые Центра мониторинга вредоносных микроводорослей и биотоксичности прибрежных морских акваторий Дальнего Востока России планируют сотрудничать с крупными отечественными IT-компаниями для разработки программы мониторинга и практического применения собранных данных в экосистемных проектах. Переговоры уже ведутся.

Этот проект является частью усилий по сохранению и изучению морских экосистем Дальнего Востока России. Восточный экономический форум, который проходит во Владивостоке, является важной площадкой для обсуждения вопросов экономического развития и сотрудничества в регионе.

В этом году форум проходит под девизом "Дальний Восток-2030. Объединим усилия, создавая возможности" и включает в себя семь тематических блоков, посвященных различным аспектам экономического развития и сотрудничества. Организатором форума является Фонд Росконгресс.

Фото: Wikimedia Commons/ Вредное цветение водорослей в Западном озере Эри, 9 июля 2018 г., Лаборатория экологических исследований Великих озер NOAA