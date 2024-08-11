Башни на Луне: новые технологии для будущих лунных колоний

Агентство DARPA выделило финансирование компании Honeybee Robotics для реализации проекта "LUNARSABER", в рамках которого будет создана необычная башня для будущих лунных колоний.

Несмотря на то, что на данный момент это всего лишь концепция, исследования, проводимые в рамках проекта, позволяют изучать перспективные технологии, которые привлекли внимание военных США, в том числе технологии беспроводной передачи энергии.

Основная идея проекта заключается в использовании суточного ритма Луны, где ночь длится две земные недели.

Путем размещения высокой башни вблизи южного полюса Луны, можно улавливать солнечный свет даже в те периоды, когда лунная поверхность находится в тени. Исследователи из Honeybee Robotics подсчитали, что при высоте башни в 100 м они смогут принимать свет 95% времени, что позволит генерировать энергию с помощью солнечных батарей.

Такая башня обеспечивает почти постоянный источник энергии мощностью около 100 кВт, что дает колонии свет и тепло в холодные лунные ночи, а также электричество для работы оборудования. Башня также может использоваться для установки средств связи, а при создании сети таких башен, можно охватить значительные участки Луны и связать колонию с шахтами по добыче гелия, метана, воды и других ресурсов.

Поскольку доставка такой башни на Луну нереальна, она будет собираться на месте. Для этого разработана специальная машина для изготовления цилиндров из металлических листов в условиях пониженной гравитации. Кроме того, сочетание микрогравитации и отсутствия атмосферы открывает возможности для беспроводной передачи энергии, хотя это пока еще гипотетическая технология.

Если проект увенчается успехом хотя бы частично, Honeybee Robotics готова предложить коммерческую версию башни всем заинтересованным сторонам.

Фото: www. eso.orgESO/L. Calçada (Creative Commons Attribution 4.0 International license)