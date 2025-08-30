Неожиданный ингредиент, превращающий обычное мясо в шедевр

Задумывались ли вы, как сделать мясо поистине нежным и ароматным? Мясо, запеченное в соевом соусе, — это не просто блюдо, а настоящий кулинарный шедевр! Оно получается невероятно мягким, с насыщенным вкусом и не требует добавления соли. Особенно рекомендую попробовать свинину, которая в этом рецепте становится просто восхитительной.

Ингредиенты

Корейка свиная (без кости) — 500 г

Чеснок — 3 зубчика

Соевый соус — 2 столовые ложки

Растительное масло — 1 столовая ложка

Мёд — 1 чайная ложка

Базилик (сушеный) — 1 чайная ложка

Тимьян, чабрец (сушеный) — 0.5 чайной ложки

Лимонная цедра — 0.5 чайной ложки

Специи сухие (для свинины) — 0.2 чайной ложки

Пошаговое приготовление

Начнем с того, что подготовим все ингредиенты для маринада. Вы можете по своему усмотрению изменять состав, добавляя или убирая какие-то компоненты. Главное — это ваше вдохновение и любимые вкусы!

Очистите чеснок и мелко порубите его. Если хотите, можно воспользоваться чесночным прессом или даже раздавить зубчики боковой стороной ножа. Также подойдут ступка и пестик.

Натрите лимонную цедру на мелкой терке. В миске соедините соевый соус, мёд, растительное масло и чеснок. Затем добавьте лимонную цедру и сушеные травы. Хорошо перемешайте.

Свинину промойте, обсушите и нарежьте кусками толщиной около 1 см. Лучше всего использовать свежую свиную вырезку или филе, так как они более нежные. Избегайте мяса с косточкой.

Каждый кусочек свинины аккуратно отбейте с обеих сторон. Если есть белая пленка, сделайте несколько надрезов, чтобы мясо не загибалось при запекании. Положите отбивные в миску и залейте маринадом, стараясь равномерно распределить его по всей поверхности мяса. Хорошо, если свинина будет погружена в маринад хотя бы частично.

Накройте миску пленкой и уберите в холодильник на 1-2 часа. За полчаса до начала приготовления разогрейте духовку до 180 градусов. Застелите форму для запекания пергаментом.

Выложите мясо на пергамент и полейте оставшимся маринадом. Это поможет сохранить сочность. Запекайте свинину в разогретой духовке около 35 минут, затем включите верхний гриль и подрумяньте в течение 10 минут. Подавайте готовое мясо горячим с любым гарниром.