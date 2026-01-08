Мясо без мяса: соевый продукт набирает популярность, но есть важные нюансы

Соевое мясо всё чаще появляется в рационе россиян — особенно в период постов и среди тех, кто отказывается от продуктов животного происхождения. Продукт позиционируется как полноценная альтернатива мясу, однако врачи подчёркивают: польза напрямую зависит от состава и соблюдения нормы потребления. Об этом сообщает издание "Москва 24".

Чем ценно соевое мясо

Соевое мясо производится из обезжиренной соевой муки и представляет собой концентрат растительного белка с волокнистой структурой. Как пояснила врач-терапевт, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова, по аминокислотному составу этот белок сопоставим с животным. В продукте содержатся пищевые волокна, витамины группы B (за исключением B12), а также минералы — кальций, магний, фосфор и железо.

"В нем содержатся пищевые волокна, необходимые для здорового пищеварения, витамины группы В, кроме В12, но им мясо обогащают некоторые производители, что делает именно его хорошей альтернативой животному", — рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она также отметила, что для лучшего усвоения железа соевое мясо стоит сочетать с продуктами, богатыми витамином C. В небольших количествах в составе присутствуют жиры и углеводы — их добавляют для улучшения вкуса и текстуры.

Калорийность и диетические свойства

Сухое соевое мясо отличается достаточно высокой калорийностью — порядка 250-300 ккал на 100 граммов. Однако после приготовления продукт увеличивается в объёме в два-три раза, поэтому фактическая калорийность готового блюда снижается. В итоге она может быть ниже, чем у некоторых видов мяса животного происхождения.

Врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула, что соевое мясо считается диетическим продуктом: содержание жира в нём составляет около 1%, а доля белка достигает 52%.

"100 граммов мяса в день покрывает суточную норму многих минералов и микроэлементов", — отметила специалист.

Кроме того, продукт не содержит холестерин, что делает его полезным для сердечно-сосудистой системы. Пищевые волокна улучшают перистальтику кишечника и поддерживают полезную микрофлору.

Ограничения и суточная норма

При всех преимуществах соевое мясо нельзя употреблять без ограничений. По словам Надежды Чернышовой, женщинам рекомендуется есть по 100 граммов продукта до трёх раз в неделю, мужчинам — до семи раз. Причина в высоком содержании фитоэстрогенов — растительных аналогов гормонов, которые могут влиять на функцию щитовидной железы и репродуктивную систему.

С осторожностью продукт следует употреблять людям с заболеваниями щитовидной железы и мочекаменной болезнью. Соевое мясо не рекомендуется подросткам, беременным и кормящим женщинам, а также людям с аллергией на сою.

Как правильно готовить продукт

Для сохранения полезных свойств соевое мясо важно готовить правильно. Татьяна Залетова советует не варить его напрямую, а предварительно замачивать в горячей воде с приправами. После этого продукт можно тушить с овощами, бульоном и соусами.

Эксперт подчёркивает, что соевое мясо хорошо впитывает вкусы и подходит для самых разных блюд — от гуляша до азиатской кухни. При использовании полуфабрикатов этап замачивания можно пропустить, однако стоит избегать длительного вываривания и обжаривания в большом количестве масла.