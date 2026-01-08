Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Mobile menu button
соевое мясо
соевое мясо
© freepik is licensed under public domain
Главная / Красота и здоровье
Ксения Заярнюк Опубликована сегодня в 14:19

Мясо без мяса: соевый продукт набирает популярность, но есть важные нюансы

Диетологи называют соевое мясо альтернативой с ограничениями — Москва 24

Соевое мясо всё чаще появляется в рационе россиян — особенно в период постов и среди тех, кто отказывается от продуктов животного происхождения. Продукт позиционируется как полноценная альтернатива мясу, однако врачи подчёркивают: польза напрямую зависит от состава и соблюдения нормы потребления. Об этом сообщает издание "Москва 24".

Чем ценно соевое мясо

Соевое мясо производится из обезжиренной соевой муки и представляет собой концентрат растительного белка с волокнистой структурой. Как пояснила врач-терапевт, кардиолог и диетолог Татьяна Залетова, по аминокислотному составу этот белок сопоставим с животным. В продукте содержатся пищевые волокна, витамины группы B (за исключением B12), а также минералы — кальций, магний, фосфор и железо.

"В нем содержатся пищевые волокна, необходимые для здорового пищеварения, витамины группы В, кроме В12, но им мясо обогащают некоторые производители, что делает именно его хорошей альтернативой животному", — рассказала врач-терапевт, кардиолог, диетолог, липидолог, специалист по нутритивной поддержке Татьяна Залетова.

Она также отметила, что для лучшего усвоения железа соевое мясо стоит сочетать с продуктами, богатыми витамином C. В небольших количествах в составе присутствуют жиры и углеводы — их добавляют для улучшения вкуса и текстуры.

Калорийность и диетические свойства

Сухое соевое мясо отличается достаточно высокой калорийностью — порядка 250-300 ккал на 100 граммов. Однако после приготовления продукт увеличивается в объёме в два-три раза, поэтому фактическая калорийность готового блюда снижается. В итоге она может быть ниже, чем у некоторых видов мяса животного происхождения.

Врач-терапевт Надежда Чернышова подчеркнула, что соевое мясо считается диетическим продуктом: содержание жира в нём составляет около 1%, а доля белка достигает 52%.

"100 граммов мяса в день покрывает суточную норму многих минералов и микроэлементов", — отметила специалист.

Кроме того, продукт не содержит холестерин, что делает его полезным для сердечно-сосудистой системы. Пищевые волокна улучшают перистальтику кишечника и поддерживают полезную микрофлору.

Ограничения и суточная норма

При всех преимуществах соевое мясо нельзя употреблять без ограничений. По словам Надежды Чернышовой, женщинам рекомендуется есть по 100 граммов продукта до трёх раз в неделю, мужчинам — до семи раз. Причина в высоком содержании фитоэстрогенов — растительных аналогов гормонов, которые могут влиять на функцию щитовидной железы и репродуктивную систему.

С осторожностью продукт следует употреблять людям с заболеваниями щитовидной железы и мочекаменной болезнью. Соевое мясо не рекомендуется подросткам, беременным и кормящим женщинам, а также людям с аллергией на сою.

Как правильно готовить продукт

Для сохранения полезных свойств соевое мясо важно готовить правильно. Татьяна Залетова советует не варить его напрямую, а предварительно замачивать в горячей воде с приправами. После этого продукт можно тушить с овощами, бульоном и соусами.

Эксперт подчёркивает, что соевое мясо хорошо впитывает вкусы и подходит для самых разных блюд — от гуляша до азиатской кухни. При использовании полуфабрикатов этап замачивания можно пропустить, однако стоит избегать длительного вываривания и обжаривания в большом количестве масла.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Красное и переработанное мясо в большом количестве повышают риск рака — JNCI сегодня в 7:59
Ваш обеденный стол может быть опаснее курения: ученые назвали тип питания, который провоцирует рак

Ученые выяснили, какой тип питания связан с повышенным риском онкологических заболеваний и почему опасен не один продукт, а весь рацион.

Читать полностью » Учителя имеют право требовать справку после болезни ребенка — Болотова сегодня в 7:44
Справка — это щит для всего класса: как одна бумага защищает детей от повторной вспышки болезни

Эксперт напомнила, в каких случаях школа вправе требовать справку после болезни ребенка и почему это связано с санитарной безопасностью.

Читать полностью » Отсутствие насморка отличает грипп от ОРВИ — Бабаченко сегодня в 7:19
Грипп маскируется под простуду: вот тайный симптом, который выдаёт опасную болезнь с первого дня

Врач объяснила, по какому признаку можно отличить грипп от ОРВИ в первые дни болезни и почему особенно важно внимательно следить за состоянием детей.

Читать полностью » Четверо детей заразились ботулизмом в Подмосковье — Роспотребнадзор сегодня в 7:09
Семейный ужин, который чуть не стал последним: расследование Роспотребнадзора раскрывает детали

Роспотребнадзор начал проверку после случая массового ботулизма в Подмосковье, где восемь человек отравились кониной. Расследование продолжается, причины уточняются.

Читать полностью » Тесная зимняя обувь ухудшает венозный отток и усиливает отёки ног — Елена Смирнова сегодня в 7:07
Ноги отекают не от мороза: зимняя обувь может запускать проблемы с сосудами

Тесная зимняя обувь может усиливать отёки и нарушать венозный отток. Флеболог объяснила, почему важны размер, подошва и каблук.

Читать полностью » Свежесть мяса проверяют нажатием пальца и быстрым восстановлением формы — Роспотребнадзор сегодня в 7:07
Секунда на проверку — и вы не отравитесь: главный лайфхак перед покупкой мяса

Роспотребнадзор назвал самый надёжный способ проверить мясо перед покупкой и объяснил, где его безопаснее брать в сезон шашлыков.

Читать полностью » Онлайн-запись к врачу через Госуслуги стала массовой услугой для регионов — Минцифры РФ сегодня в 5:16
Зашёл в кабинет — и вся история у тебя: медицинские документы стали доступнее, чем рецепты

В 2025 году "Госуслуги" стали ключевым каналом для записи к врачу и получения цифровых полисов ОМС — масштабы сервисов впечатляют.

Читать полностью » Длительный перелёт увеличивает риск тромбоэмболии лёгочной артерии — Ашот Григорьян сегодня в 5:16
Один час без движения — и риск растёт: привычка, которая незаметно приближает тромбоэмболию

Сердечно-сосудистые риски всё чаще касаются молодых. Врач объяснил, какие привычки и меры реально снижают угрозу тромбов.

Читать полностью »

Новости
Наука
Землетрясение в Чили показало новую природу глубоких разрывов — Nature Communications
Экономика
Около трети нефти в России остаётся низкосернистой — аналитик Шашкин
Авто и мото
Свист, вибрация и стук двигателя при холодном пуске связаны с износом узлов — Аргументы и факты
Туризм
Ереван является одним из древнейших городов мира и старше Рима — гиды
Экономика
Все пенсии и пособия вырастут в 2026 году — депутат Бессараб
Красота и здоровье
Стресс может провоцировать язву и астму — психотерапевт Галуза
Красота и здоровье
Паразиты могут поражать головной мозг — врач-диетолог Соломатина
Красота и здоровье
Физическая активность важна даже в праздники — врач ЛФК Гуменная
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet