Шашлык
© www.pexels.com/ by Samer Daboul is licensed under Бесплатное использование
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 5:05

Шашлык без лишних усилий: уксус и лук сделают свинину идеальной за копейки

Приготовьте шашлык из свинины с уксусом и луком по традиционному советскому рецепту

Вы когда-нибудь задумывались, почему советский шашлык с уксусом и луком так запоминается с детства? Его особая кислинка и сочность создают неповторимый вкус, который не теряет актуальности и сегодня. В эпоху, когда для маринада чаще используют минералку или кефир, классический рецепт с уксусом возвращает нас в прошлое и дарит настоящее гастрономическое удовольствие.

Какие ингредиенты понадобятся?

  • Свинина (шея) — 2 кг
  • Лук — 1 кг (или по вкусу)
  • Уксус 9% — 3 столовые ложки
  • Вода — 0,2 литра
  • Соль и чёрный молотый перец — по вкусу

Как выбрать мясо?

Идеально для шашлыка подойдёт свиная шея, филе или кострец. Лучше брать свежее мясо, которое не подвергалось заморозке — так шашлык получится особенно мягким и сочным. Если же у вас замороженное мясо, важно правильно его разморозить — об этом можно узнать из отдельной статьи.

Пошаговый рецепт приготовления

Свинину тщательно промойте и обсушите бумажным полотенцем. Нарежьте на кусочки примерно одинакового размера — так мясо равномерно промаринуется и прожарится. Очистите лук, промойте и нарежьте крупными кольцами. Немного помните кольца руками, чтобы выделился сок, и добавьте к мясу.

В отдельной миске смешайте воду и уксус. Посолите мясо, добавьте перец и залейте уксусным маринадом. Тщательно перемешайте, накройте крышкой или пищевой плёнкой и оставьте в холодильнике минимум на 5 часов, а лучше — на ночь.

Нанижите мясо на шампуры, при желании чередуя с луком. Разожгите мангал и дождитесь, когда угли покроются белым пеплом. Обжаривайте шашлык со всех сторон, периодически переворачивая, около 15-20 минут. Чтобы проверить готовность, сделайте надрез в одном из кусочков — если сок прозрачный, мясо готово.

Подавайте горячий шашлык со свежими овощами, салатами и любимыми соусами. Этот простой, но такой вкусный рецепт вернёт вас в атмосферу советского лета и подарит настоящее наслаждение.

