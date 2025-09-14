Яйца, мука и сметана — получается торт, за который в СССР стояли в очереди

В советские времена этот десерт был настоящим фаворитом на кухнях многих хозяек. Его название отражает контраст светлого и тёмного бисквита, который создаёт эффектное чередование слоёв. Несмотря на годы, рецепт почти не изменился — он по-прежнему прост, доступен и дарит тот самый "тот самый" вкус.

Ингредиенты

Для бисквита:

8 куриных яиц,

2 стакана сахара,

250 г муки,

1/2 чайной ложки соли,

1 столовая ложка какао.

Для крема:

600 г жирной сметаны (25-30%),

1 стакан сахара,

ванилин.

Приготовление бисквита

Начинают всегда с коржей. Сначала готовят светлый: яйца комнатной температуры взбиваются с солью около пяти минут. После этого постепенно вводят сахар и продолжают взбивать ещё столько же.

Просеянную муку добавляют небольшими порциями, аккуратно вмешивая лопаткой. Форму (20-21 см) выстилают пергаментом, заливают тесто и отправляют в духовку на 40 минут при 180 °C. Проверять готовность можно только в конце — зубочисткой.

По такому же принципу выпекается тёмный корж, но с добавлением какао в муку.

Крем и сборка

Крем готовится просто: сметану взбивают с сахаром и ванилином на максимальной мощности около 8-10 минут. После охлаждения в холодильнике он становится густым и воздушным.

Коржи разрезают по высоте: получаются тонкие и толстые части. Тонкие используют для крошки, которой в конце обсыпают торт. Сборка классическая — слой бисквита, слой крема, и так до конца.

Финальный штрих — разделение "дня и ночи": одна половина посыпается светлой крошкой, другая — тёмной.

Секрет вкуса

Торт должен настояться в холодильнике не меньше шести часов, а лучше — всю ночь. Тогда десерт полностью пропитается и обретёт ту самую мягкость и нежность, за которую его любили в СССР и 90-х.