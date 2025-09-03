Ленин в номере и скидки для аграриев: неожиданный проект для Алтая

В Алтайском заксобрании обсуждение законопроекта о гостевых домах вышло за рамки туризма. Депутат и лидер фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил вернуть советский опыт и создать "дома колхозников".

Суть инициативы

Малинкович поддержал идею гостевых домов как доступной альтернативы гостиницам, но настаивает: ориентироваться нужно не только на туристов.

"Мы забываем о хорошем советском опыте, который для Алтая должен быть очень актуален. Те, кто приезжает на сессии не из Барнаула, знают, насколько дорого обходятся гостиницы", — пояснил депутат.

Как это должно работать

Льготы для аграриев - скидки на проживание при предъявлении справки о работе в сельском хозяйстве.

Туристы из Москвы и других регионов - оплачивают по полной стоимости.

Культурный досуг - в каждом номере должны быть подборки литературы: произведения Василия Шукшина, мемуары космонавта Германа Титова, труды Владимира Ленина по сельскому хозяйству.



Дополнительное развитие идеи

В своём телеграм-канале депутат уточнил:

"А ведь как было бы хорошо — предъявил справку, что работаешь в сельском хозяйстве, и получил скидку на проживание. А вот москвичи-туристы пусть платят поболе".

Цель инициативы

По словам Малинковича, такие "дома колхозников" могли бы стать реальной поддержкой для работников агропромышленного комплекса и дополнением к законопроекту о гостевых домах.