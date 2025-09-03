Ленин в номере и скидки для аграриев: неожиданный проект для Алтая
В Алтайском заксобрании обсуждение законопроекта о гостевых домах вышло за рамки туризма. Депутат и лидер фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил вернуть советский опыт и создать "дома колхозников".
Суть инициативы
Малинкович поддержал идею гостевых домов как доступной альтернативы гостиницам, но настаивает: ориентироваться нужно не только на туристов.
"Мы забываем о хорошем советском опыте, который для Алтая должен быть очень актуален. Те, кто приезжает на сессии не из Барнаула, знают, насколько дорого обходятся гостиницы", — пояснил депутат.
Как это должно работать
-
Льготы для аграриев - скидки на проживание при предъявлении справки о работе в сельском хозяйстве.
-
Туристы из Москвы и других регионов - оплачивают по полной стоимости.
-
Культурный досуг - в каждом номере должны быть подборки литературы:
-
произведения Василия Шукшина,
-
мемуары космонавта Германа Титова,
-
труды Владимира Ленина по сельскому хозяйству.
-
Дополнительное развитие идеи
В своём телеграм-канале депутат уточнил:
"А ведь как было бы хорошо — предъявил справку, что работаешь в сельском хозяйстве, и получил скидку на проживание. А вот москвичи-туристы пусть платят поболе".
Цель инициативы
По словам Малинковича, такие "дома колхозников" могли бы стать реальной поддержкой для работников агропромышленного комплекса и дополнением к законопроекту о гостевых домах.
