экотуризм
экотуризм
© www.flickr.com by Oleg Brovko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license
Олег Белов Опубликована сегодня в 15:19

Ленин в номере и скидки для аграриев: неожиданный проект для Алтая

В Алтае хотят ввести льготы на проживание для работников сельского хозяйства

В Алтайском заксобрании обсуждение законопроекта о гостевых домах вышло за рамки туризма. Депутат и лидер фракции "Коммунисты России" Сергей Малинкович предложил вернуть советский опыт и создать "дома колхозников".

Суть инициативы

Малинкович поддержал идею гостевых домов как доступной альтернативы гостиницам, но настаивает: ориентироваться нужно не только на туристов.

"Мы забываем о хорошем советском опыте, который для Алтая должен быть очень актуален. Те, кто приезжает на сессии не из Барнаула, знают, насколько дорого обходятся гостиницы", — пояснил депутат.

Как это должно работать

  • Льготы для аграриев - скидки на проживание при предъявлении справки о работе в сельском хозяйстве.

  • Туристы из Москвы и других регионов - оплачивают по полной стоимости.

  • Культурный досуг - в каждом номере должны быть подборки литературы:

    • произведения Василия Шукшина,

    • мемуары космонавта Германа Титова,

    • труды Владимира Ленина по сельскому хозяйству.

Дополнительное развитие идеи

В своём телеграм-канале депутат уточнил:

"А ведь как было бы хорошо — предъявил справку, что работаешь в сельском хозяйстве, и получил скидку на проживание. А вот москвичи-туристы пусть платят поболе".

Цель инициативы

По словам Малинковича, такие "дома колхозников" могли бы стать реальной поддержкой для работников агропромышленного комплекса и дополнением к законопроекту о гостевых домах.

