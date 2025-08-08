Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Раритетный ЗИЛ-114 на продаже
Алина Семёнова Опубликована вчера в 23:42

Как в СССР экономили топливо без сложной электроники — история, которая удивит

Советский эконометр в автомобилях ВАЗ: как работал датчик экономии топлива

Современные авто напичканы электроникой, но кое-что из прошлого всё ещё удивляет. Например, эконометр — прибор, который помогал водителям СССР экономить бензин. О нём рассказал автомеханик.

Как работал советский эконометр?

Сейчас расход топлива рассчитывает бортовой компьютер, а раньше эту функцию выполнял простой механический датчик. Он подключался к карбюратору и показывал, насколько открыта дроссельная заслонка, помогая водителю контролировать подачу топлива.

"Эконометр не был точным, но снижал расход горючего на 25%, а то и больше", — отметил эксперт.

Прибор появился в 80-х на ВАЗ 2107 и стал хитом среди советских автолюбителей. Хотя машины того времени уступали зарубежным аналогам, этот датчик компенсировал часть недостатков.

Почему его больше не используют?

  • Устаревшая технология — современные авто управляются электроникой, а не механикой.
  • Неточность — бортовой компьютер даёт более детальные данные.
  • Массовое распространение АЗС — раньше экономия была критична, а сейчас заправки на каждом углу.

Разве что для тюнинга старых "Жигулей" — как дань ностальгии. В новых машинах он бесполезен, но именно этот прибор научил целое поколение водителей бережливому вождению задолго до появления "умных" систем.

