Несколько советских трюков, которые помогут починить машину без помощи мастера

Представьте: вы застряли на трассе зимней ночью, а машина не заводится. Что делать? Оказывается, старые хитрости советских автомобилистов могут пригодиться и сегодня! Автомеханик поделился, что некоторые навыки из прошлого все еще полезны, особенно когда до сервиса далеко.

Почему стоит вспомнить старые привычки?

Автомобили стали сложнее, а СТО — повсюду. Но поломка может случиться в самый неподходящий момент, далеко от города. Вот почему советские водители всегда держали под рукой набор инструментов и расходников. Не нужно таскать гору запчастей, как раньше, но иметь при себе то, что может сломаться скоро, — разумно. С инструментом, запчастями и интернетом даже новичок справится с мелким ремонтом.

Современные машины оснащены центральным замком и брелоком сигнализации. Но батарейка в пульте может сесть внезапно, и тогда придется открывать дверь обычным ключом. Зимой это проблема — личинка замерзнет. Советские водители смазывали замки перед холодами и повторяли процедуру регулярно. Почему бы не взять это на вооружение сегодня?

Тепло в машине: меховая подушка vs. современные опции

Зимы в СССР были суровыми, без подогрева руля или сидений. Дистанционный запуск двигателя? Мечта! Поэтому многие возили в машине меховую подушку для тепла. Сегодня это кажется странным, но на дорогах всякое бывает. Такая подушка может пригодиться и сейчас.

В прошлом запчастей и жидкостей не хватало, поэтому водители держали в багажнике все необходимое: масло, бензин, охлаждающую жидкость. В дальних поездках это спасало. Современным автолюбителям тоже стоит взять с собой набор технических жидкостей — вдруг понадобится доливка на трассе?

Электрика и предохранители: простое решение

Советские автомобилисты всегда имели в кабине набор проводов для замыкания, чтобы включить приборы — электроника часто подводила. Сегодня все проще, но запас предохранителей в бардачке не помешает. Это поможет быстро восстановить работу лампочек или другого оборудования.