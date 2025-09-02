Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Девушка у телевизора
Девушка у телевизора
© Designed by Freepik by drobotdean is licensed under Public domian
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:58

Герои детства снова в строю: кого россияне назвали самыми умными в мультиках

Удав и кот Матроскин признаны самыми умными героями советских мультфильмов — опрос "Союзмультфильма" и Rambler

Россияне вновь вспомнили любимых персонажей советской мультипликации и попытались определить, кто из них отличается особым умом и смекалкой. Такой опрос провели "Союзмультфильм" совместно с медиахолдингом Rambler & Co, и в нём приняли участие около 45 тысяч человек.

Главные интеллектуалы мультфильмов

Победителями голосования стали два героя, хорошо знакомые не одному поколению зрителей. На первом месте оказался Удав из знаменитого мультсериала "38 попугаев", за него проголосовали 26% респондентов. Чуть меньше голосов получил кот Матроскин из "Простоквашино" — 25%. Замыкает тройку лидеров Петя из "Приключений Пети и Волка" — он набрал 13%.

Причины такого выбора вполне понятны. Удав известен своим философским спокойствием и умением рассуждать, а Матроскин давно стал символом практичности и хозяйственного подхода к жизни.

Чему учат герои мультфильмов

Исследование показало, что зрители не только вспоминают героев, но и задумываются о том, чему они у них учились. Так, 34% опрошенных отметили, что хотели бы перенять у Удава его мудрость и умение сохранять спокойствие. А 23% респондентов видят в Матроскине пример рациональности и бережливости.

Интересно, что в целом мультфильмы воспринимаются как школа нравственности. Каждый третий участник опроса (32%) сказал, что именно через анимационные сюжеты в детстве научился различать добро и зло. 20% признались, что мультфильмы привили им ценность дружбы и взаимопомощи. Ещё 16% считают, что герои помогли развить чувство юмора и находчивость в непростых ситуациях.

Каким должен быть идеальный герой

Организаторы задали и более общий вопрос: какие качества делает героя мультфильма по-настоящему идеальным. Ответы распределились следующим образом:
• доброта и готовность помочь — 26%;
• честность и порядочность — 20%;
• ум, смекалка и любознательность — 14%.

Таким образом, зрители видят в любимых персонажах не просто развлекательные образы, а образцы для подражания, способные формировать характер ребёнка.

Ностальгия и школьные воспоминания

Любопытной частью исследования стала тема школьных лет. Участники опроса признались, что чаще всего в детстве пересматривали легендарный сериал "Ну, погоди!". Этот мультфильм назвали 59% респондентов.

При обсуждении роли анимации в школьной программе мнения разделились. 30% считают, что показывать мультфильмы на уроках вполне уместно, ведь они становятся "готовыми уроками доброты, морали и дружбы". Однако 34% придерживаются противоположного мнения и уверены, что анимацию лучше оставлять для внеурочного времени — на продлёнке или праздничных мероприятиях.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Уорвик Дэвис вернется к роли профессора Флитвика в новом сериале HBO о Гарри Поттере вчера в 18:37

Хогвартс снова оживает: любимый преподаватель заклинаний возвращается на экраны

В сериале HBO по "Гарри Поттеру" зрителей ждут знакомые и новые лица, а участие актера из оригинальных фильмов добавит проекту особую атмосферу.

Читать полностью » Британский шеф-повар Гордон Рамзи перенёс операцию по удалению рака кожи вчера в 17:52

Кулинарный кумир на больничной койке: неожиданный удар судьбы для Гордона Рамзи

Известный повар Гордон Рамзи обратился к подписчикам с тревожной новостью — врачи диагностировали у него рак кожи. Что стало причиной и как он восстанавливается?

Читать полностью » Врачи запретили Леониду Якубовичу алкоголь и сладости после диагноза диабет — Life.ru вчера в 16:46

Болезнь изменила правила игры: что теперь запрещено ведущему "Поле чудес"

Леониду Якубовичу пришлось резко изменить привычки после неожиданного диагноза. Что запретили врачи и как это скажется на его жизни?

Читать полностью » Сенатор Косихина назвала Shaman достойным претендентом на победу в вчера в 15:41

Возвращение легенды: что изменится для страны, если Shaman победит на "Интервидении"

Сенатор уверена, что участие Shaman в "Интервидении" способно изменить восприятие России за рубежом и стать культурным символом нового уровня.

Читать полностью » Лолита Милявская сообщила о поджоге двери квартиры организатора её концерта в Петербурге вчера в 14:35

Концерт Лолиты в Петербурге обернулся скандалом: организатор пострадал от атаки вандалов

Лолита оказалась в центре скандала перед концертом в Петербурге: организатор шоу подвергся нападению после борьбы с перепродажей билетов.

Читать полностью » Ани Лорак поссорилась с дочерью Софией после тайной свадьбы в 2025 году вчера в 13:30

Ани Лорак не справляется с дочерью: подростковый бунт грозит расколом семьи

В семье Ани Лорак разгорается конфликт: певица не может найти общий язык с дочерью Софией, и новые обстоятельства только усложняют ситуацию.

Читать полностью » Netflix готовит документальный фильм о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси — The Sun вчера в 12:55

Netflix готовит главный фильм десятилетия: свадьба Свифт и Келси может стать мировым шоу

Netflix готовит масштабный проект о Тейлор Свифт и Трэвисе Келси. Платформа намерена получить эксклюзивные права и даже доступ к свадьбе пары.

Читать полностью » Принцесса Мария Каролина из Лихтенштейна вышла замуж за инвестиционного менеджера из Венесуэлы вчера в 11:59

Тайна замка: кто завоевал сердце внучки одного из самых богатых монархов Европы

Принцесса Мария Каролина из Лихтенштейна вышла замуж за Леопольдо Мадуро Воллмера. Церемония прошла в Вадуце и привлекла внимание всей Европы.

Читать полностью »

Новости
Питомцы

Ветеринары: регулярные почесывания помогают следить за здоровьем кошки
Авто и мото

Fiat открыл приём заказов на Grande Panda 2025 в Великобритании
Красота и здоровье

Ирина Волгина: паросмия может быть признаком болезней мозга и нервной системы
Еда

Как сделать люля-кебаб на сковороде из баранины с курдючным жиром
Спорт и фитнес

Пульс 200 ударов при нагрузке допустим только для молодых — кардиолог Нилай Мехта
Культура и шоу-бизнес

Звезда "Спасателей Малибу" Николь Эггерт прошла операцию по удалению опухоли груди
Еда

Приготовьте торт из кукурузных палочек со сгущенкой без духовки
Туризм

Города России с необычной природой: куда отправиться
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet