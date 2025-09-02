Герои детства снова в строю: кого россияне назвали самыми умными в мультиках

Россияне вновь вспомнили любимых персонажей советской мультипликации и попытались определить, кто из них отличается особым умом и смекалкой. Такой опрос провели "Союзмультфильм" совместно с медиахолдингом Rambler & Co, и в нём приняли участие около 45 тысяч человек.

Главные интеллектуалы мультфильмов

Победителями голосования стали два героя, хорошо знакомые не одному поколению зрителей. На первом месте оказался Удав из знаменитого мультсериала "38 попугаев", за него проголосовали 26% респондентов. Чуть меньше голосов получил кот Матроскин из "Простоквашино" — 25%. Замыкает тройку лидеров Петя из "Приключений Пети и Волка" — он набрал 13%.

Причины такого выбора вполне понятны. Удав известен своим философским спокойствием и умением рассуждать, а Матроскин давно стал символом практичности и хозяйственного подхода к жизни.

Чему учат герои мультфильмов

Исследование показало, что зрители не только вспоминают героев, но и задумываются о том, чему они у них учились. Так, 34% опрошенных отметили, что хотели бы перенять у Удава его мудрость и умение сохранять спокойствие. А 23% респондентов видят в Матроскине пример рациональности и бережливости.

Интересно, что в целом мультфильмы воспринимаются как школа нравственности. Каждый третий участник опроса (32%) сказал, что именно через анимационные сюжеты в детстве научился различать добро и зло. 20% признались, что мультфильмы привили им ценность дружбы и взаимопомощи. Ещё 16% считают, что герои помогли развить чувство юмора и находчивость в непростых ситуациях.

Каким должен быть идеальный герой

Организаторы задали и более общий вопрос: какие качества делает героя мультфильма по-настоящему идеальным. Ответы распределились следующим образом:

• доброта и готовность помочь — 26%;

• честность и порядочность — 20%;

• ум, смекалка и любознательность — 14%.

Таким образом, зрители видят в любимых персонажах не просто развлекательные образы, а образцы для подражания, способные формировать характер ребёнка.

Ностальгия и школьные воспоминания

Любопытной частью исследования стала тема школьных лет. Участники опроса признались, что чаще всего в детстве пересматривали легендарный сериал "Ну, погоди!". Этот мультфильм назвали 59% респондентов.

При обсуждении роли анимации в школьной программе мнения разделились. 30% считают, что показывать мультфильмы на уроках вполне уместно, ведь они становятся "готовыми уроками доброты, морали и дружбы". Однако 34% придерживаются противоположного мнения и уверены, что анимацию лучше оставлять для внеурочного времени — на продлёнке или праздничных мероприятиях.