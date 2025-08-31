Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 19:01

В 1978-м экспорт "Жигулей" и "Москвичей" побил рекорд, о котором забыли в России

Аналитики: СССР экспортировал почти 6 млн автомобилей за 1971–1990 годы

В советские годы экспорт автомобилей был одним из ключевых направлений внешнеэкономической политики страны. Машины из СССР отправлялись в десятки государств, и именно на этих поставках строилась репутация отечественного автопрома за рубежом. По данным аналитиков, за два десятилетия — с 1971 по 1990 год — за границу было отправлено почти 6 миллионов легковых автомобилей, что стало серьёзным результатом для страны с плановой экономикой.

Как рос экспорт

Начало 70-х стало стартовой точкой: в 1971 году Советский Союз экспортировал всего 150 тысяч машин. Однако всего через пять лет этот показатель увеличился более чем в два раза — до 345 тысяч автомобилей. Постепенное наращивание темпов объяснялось не только ростом производства, но и расширением внешних контрактов.

Пик пришёлся на 1978 год, когда рубеж в 388 тысяч машин стал рекордным для позднесоветской эпохи. В эти годы в страны Европы, Латинской Америки, Африки и Ближнего Востока массово поставлялись "Жигули" и "Москвичи". Для многих зарубежных покупателей это были относительно доступные и простые в обслуживании автомобили, которые конкурировали с продукцией других производителей за счёт низкой цены.

Спад и новый рост

Ситуация изменилась в начале 80-х. Экономические трудности и изменение конъюнктуры на мировом рынке привели к снижению объёмов экспорта. В 1983 году за границу отправили 238 тысяч машин — почти на треть меньше, чем в пиковые годы. Но уже к концу десятилетия показатель начал восстанавливаться. В 1990 году СССР смог реализовать на внешних рынках 361 тысячу автомобилей, что почти достигло уровня конца 70-х.

Почему СССР делал ставку на экспорт

Отечественные машины в странах соцлагеря пользовались огромным спросом. В Польше, ГДР, Чехословакии и Венгрии за "Ладами" стояли очереди, а доступ к ним был ограничен квотами. Однако особый интерес руководство СССР проявляло к продажам на Запад. Там машины стоили дороже, а сделки приносили столь необходимую стране валюту. Именно поэтому часть автомобилей с завода АвтоВАЗа уходила не в розничную сеть внутри страны, а напрямую в экспортные партии.

Современные параллели

Сегодня АвтоВАЗ продолжает стратегию экспорта. Недавно компания объявила о планах поставок в Объединённые Арабские Эмираты. В первой партии будут представлены Lada Granta, Vesta, внедорожник Niva и новая модель Iskra. Это направление должно укрепить позиции бренда на Ближнем Востоке, где ценятся простые и надёжные автомобили.

