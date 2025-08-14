Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 23:26

Пресс и бицепсы — не профессия: как на самом деле выбрать тренера

Эксперт: жёсткость тренера не говорит о профессионализме — важны методики и безопасность

Зайти в спортзал — легко. А вот выбрать того, кто приведёт к результату — задача сложнее. Кто-то ориентируется на пресс и бицепсы, кто-то — на популярность в соцсетях, кто-то — на цену. Но тело и здоровье — не шутки. Чтобы занятия были безопасными и эффективными, выбирать тренера нужно с умом, а не по инстаграму.

Разобраться, как это сделать, помогает Елена Силина, президент Национального фитнес-сообщества и академический директор факультета фитнеса и культуры здоровья Университета "Синергия".

Совет №1: Ищите профессионала, а не атлета

"Выбор тренера не должен быть обусловлен его физической формой", — подчёркивает Силина.

Да, подтянутое тело вызывает доверие. Но главное — не мускулы, а знания: понимание физиологии, техники, индивидуального подхода и безопасность.

Что действительно важно:

  • диплом о профильном образовании (высшее или среднее),
  • курсы переподготовки, повышение квалификации (не старше 5 лет),
  • сертификаты по программам: функциональный тренинг, пилатес, йога, МФР и др.,
  • навыки работы с особенностями: варикоз, гипертония, ожирение и т. д.

"Все документы можно запросить в фитнес-клубе. Это нормально — спрашивать дипломы у человека, которому вы доверяете здоровье", — добавляет эксперт.

Совет №2: Образование + опыт + отзывы "живьём"
Визуальная форма — это бонус, но не гарантия результата. Лучше:

  • поговорите с клиентами тренера,
  • посмотрите портфолио (фото и видео "до/после"),
  • оцените, насколько комфортно вам с человеком.

Совет №3: Пол не имеет значения

"Гендер не важен. Важно — профессионализм, эмпатия, стратегическое мышление и коммуникация", — уверена Силина.

Мужчина или женщина — дело вкуса. Главное — опыт, методики, клиентоориентированность. Хороший тренер — как хороший врач или парикмахер: со временем выстроится доверие и результат.

Совет №4: Не верьте отзывам, верьте себе

"Негативные отзывы часто пишут токсичные люди, которые не знают внутренней кухни", — говорит Силина.

Отзывы — субъективны. Лучше ориентируйтесь на:

  • личный контакт,
  • первое впечатление,
  • реакцию тренера на ваши запросы.

Если вам комфортно и вы чувствуете, что вас слышат — значит, вы на правильном пути.

Совет №5: Жесткость — не признак профессионализма

"Фитнес-тренер — не командир. Он не жёсткий, но в меру требовательный, потому что должен держать прогресс под контролем", — объясняет эксперт.

Ваша цель — не медаль, а здоровье и форма. Поэтому важны:

  • мягкая мотивация,
  • гибкость в подходе,
  • способность объяснять, а не давить.

Совет №6: Зачем вообще нужен тренер?

"Тренер выстраивает процесс с учётом здоровья, техники и ваших задач", — говорит Силина.

Плюсы работы с тренером:

  • упражнения подбираются индивидуально,
  • техника — под контролем,
  • мотивация — стабильна,
  • риск травм — снижен.

Вывод
Выбирать тренера стоит не глазами, а головой. Не внешний вид, не пол, не рейтинг в соцсетях определяет профессионала, а знания, опыт и умение слышать клиента. А самый надёжный инструмент выбора — это ваше личное ощущение безопасности, доверия и прогресса.

