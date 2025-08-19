Сломаться или выстоять: решает одна незаметная привычка
Почему одни люди спокойно справляются с трудностями, а другие ломаются при первой неудаче? Ответ кроется во внутренней опоре — психологическом "каркасе", который помогает оставаться уверенным даже в нестабильных обстоятельствах.
Психоаналитический психотерапевт и психолог сервиса "Ясно" Мария Игнатьева уверена: обрести эту устойчивость может каждый. Она поделилась двумя простыми, но эффективными практиками, которые действительно работают.
Практика №1: внимание на успехи
Мы устроены так, что провалы запоминаются ярче достижений. Но если концентрироваться только на ошибках, самооценка неизбежно разрушается.
Мария Игнатьева советует смещать фокус:
- каждый вечер записывать три удавшихся дела, даже самых мелких;
- фиксировать не только большие победы, но и маленькие шаги (например, приготовили полезный
- завтрак вместо покупки фастфуда, сказали доброе слово коллеге, дочитали главу книги).
"Постепенно мозг перестроится с поиска недостатков на фиксацию успехов", — объясняет психолог.
Такое упражнение помогает привыкнуть видеть положительные стороны и формирует более устойчивую самооценку.
Практика №2: взгляд со стороны близких
Иногда человек критикует себя за то, чего окружающие даже не замечают. В этом случае помогает техника "Взгляд на себя глазами близких".
Для этого нужно задать друзьям и родственникам один вопрос:
"Что тебе больше всего нравится во мне?"
Ответы могут оказаться неожиданными: люди ценят качества, которые вы сами считаете незначительными, и часто не обращают внимания на те "недостатки", которые кажутся вам важными.
Игнатьева советует записать эти ответы и перечитывать их в минуты сомнений. Это отличный способ напомнить себе, что вы значите гораздо больше, чем думаете.
Главное
Внутренняя опора формируется постепенно. Она рождается не только из больших свершений, но и из ежедневных маленьких подтверждений собственной ценности.
