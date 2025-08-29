Круизы от Камчатки до Приморья: как новая набережная поменяет карту Дальнего Востока

В Советско-Гаванском районе Хабаровского края стартовал проект по созданию первой в регионе морской набережной. Инициатива стала ответом на обращения жителей, которые попросили власти активнее развивать туристическую инфраструктуру.

Новый туристический объект

По словам районной администрации, сейчас идёт оформление земельных участков, после чего начнётся поэтапное проектирование. Реализация будет проходить в рамках Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

"В целях повышения туристической привлекательности города Советская Гавань нами запланирован масштабный проект — создание уникальной морской набережной, первой в Хабаровском крае", — сообщили в администрации Советско-Гаванского района.

Возможности для круизного туризма

Власти отметили, что пока не имеют полномочий распоряжаться причалами порта: четыре из них находятся в федеральной собственности, а 13 — в частной. Тем не менее район готов предпринять меры для включения Советской Гавани в морской круизный маршрут от Камчатки до Приморья.

Туристический потенциал района

Советская Гавань уже располагает интересными направлениями для путешественников. Среди них — экотропы заповедника "Ботчинский", экспозиции краеведческого музея имени Н. К. Бошняка и этно-экологическая тропа "Путём Арсеньева", знакомящая гостей с культурой коренных народов Дальнего Востока.

Перспективы развития

Создание морской набережной станет важным шагом для превращения Советской Гавани в полноценный туристический центр. Новый объект позволит принимать круизные суда, развивать городской отдых и повысить привлекательность района для жителей и гостей региона.

3 интересных факта о Советской Гавани и туризме