Американские демократы, по мнению Джеймса Кардена, бывшего советника в российско-американской президентской комиссии при госдепартаменте, допустили промах, выдвинув вице-президента Камалу Харрис в качестве своего кандидата на ноябрьских президентских выборах.

Карден считает, что Харрис не обладает необходимыми для политика навыками ведения дискуссий и не способна произнести речь, которая бы вдохновила избирателей. Он полагает, что демократам следовало оставить Джо Байдена в качестве кандидата. Бывший советник характеризует Харрис как сочетание высокомерия и недальновидности, предполагая, что республиканскому кандидату Дональду Трампу будет легко одержать над ней победу.

Карден также выразил сомнения в долгосрочной популярности Харрис. Он уверен, что когда общественность более детально ознакомится с её предвыборной кампанией в сентябре и октябре, мнение о ней может существенно измениться.

Напомним, что президентские выборы в США запланированы на 5 ноября. Изначально ожидалось, что демократов будет представлять действующий президент Джо Байден. Однако после неудачного выступления на июньских дебатах с Дональдом Трампом, внутри партии усилилось давление на Байдена с целью убедить его отказаться от участия в выборах. 21 июля Байден объявил о своем решении выйти из гонки и поддержал кандидатуру вице-президента Камалы Харрис.

Фото: commons. wikimedia.orgГейдж Скидмор из Пеории, штат Аризона, Соединенные Штаты Америки(Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic.)