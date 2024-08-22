Совет по поддержке русского языка будет оценивать помощь русскоязычным за рубежом

Совет по государственной политике в области поддержки русского языка будет заниматься оценкой эффективности программ, направленных на поддержку русскоязычного сообщества за пределами России. Об этом говорится в указе президента РФ.
В четверг президент Владимир Путин подписал указ о создании Совета, который будет курировать реализацию государственной политики в сфере развития русского языка и языков народов России.
Основной задачей Совета станет анализ выполнения программ и проектов, ориентированных на поддержку русскоязычных сообществ за границей. Совет также будет оценивать успешность этих инициатив и готовить предложения по улучшению работы в данной сфере.
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