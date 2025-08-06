Как жить дольше? Онколог раскрывает секреты долгожительства, которые скрыты в образе жизни

Жизнь — это естественный процесс, и угасание организма неизбежно. Однако есть способы замедлить этот процесс и увеличить продолжительность жизни. Врач-онколог Евгений Черемушкин поделился своими мыслями о долгожительстве в беседе с aif. ru.

Питание, образ жизни и лечение — ключевые компоненты долголетия

Черемушкин отметил, что секрет долголетия можно увидеть, наблюдая за жителями Японии — признанными чемпионами мира по продолжительности жизни.

"Можно сказать, что это генетика, но на самом деле гораздо большее влияние оказывает питание, здоровый образ жизни и качественное лечение", — подчеркнул он.

Когда все эти элементы сочетаются, человек может жить дольше.

Важность эмоционального состояния

Онколог также напомнил, что для здоровья важно не только следить за физическим состоянием тела, но и поддерживать эмоциональное равновесие. Позитивный настрой и психическое здоровье — важные составляющие долгой жизни.

Программа жизни: не более 125 лет

По словам Черемушкина, в человека заложена "программа жизни" — максимальная продолжительность которой составляет около 125 лет. Однако, как он отметил, даже многие долгожители не доживают до этого возраста. Это подтверждает, что важно не только физическое, но и психоэмоциональное состояние.