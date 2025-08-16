Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Putin and Trump at the Alaska 2025 summit
Putin and Trump at the Alaska 2025 summit
Иван Петровский Опубликована сегодня в 21:17

В Кремле прошло совещание посвященное итогам визита президента России в США

Путин провёл совещание по итогам переговоров с США в Анкоридже

После визита в США президент России провёл рабочее совещание, посвящённое итогам переговоров с американской стороной. На встрече присутствовали представители Администрации Президента, члены Правительства, депутаты Госдумы, а также руководители ключевых министерств и ведомств.

В.Путин: Добрый день, уважаемые коллеги!

Я собрал вас, чтобы подробно обсудить результаты поездки российской делегации в Соединённые Штаты, а именно на Аляску. Этот визит оказался крайне важным и продуктивным. В ходе переговоров мы затронули практически все аспекты двустороннего взаимодействия, однако основной акцент был сделан на поиске путей урегулирования украинского конфликта.

Особое внимание мы уделили анализу причин, приведших к нынешней ситуации. Убеждён, что именно устранение этих глубинных факторов должно стать основой для достижения устойчивого мира.

Подобные прямые переговоры на высшем уровне не проводились давно, и эта встреча дала нам возможность ещё раз чётко и аргументированно изложить российскую позицию. Мы с пониманием относимся к стремлению американской стороны как можно скорее прекратить военные действия. Россия также выступает за мирное решение всех спорных вопросов.

Диалог получился откровенным и предметным. Уверен, что такие контакты способствуют сближению позиций и приближают нас к конструктивным решениям.

