уютная гостиная в стиле lived-in space
Александр Александров Опубликована сегодня в 16:10

Идеи интерьерных сувениров: что привезти из поездки, чтобы было стильно и со смыслом

Дизайнеры рассказали, какие сувениры из путешествий украсят интерьер

Сувениры способны не просто напоминать о приятных поездках, но и стать выразительной частью интерьера. Главное — подходить к выбору осознанно.

Типичные магнитики и фигурки с надписями давно утратили уникальность — большинство из них производятся на одних и тех же фабриках. Но если выбирать предметы, связанные с культурой и эстетикой места, где вы побывали, дом наполнится историями и эмоциями.

Ниже — лучшие идеи, что привозить из путешествий, чтобы сувениры стали украшением, а не визуальным шумом.

1. Постеры, картины и фотографии

Самый простой и универсальный способ привезти частичку путешествия — взять с собой арт-объект.

Постеры и картины лёгкие, компактные и не требуют сложной упаковки. На блошиных рынках часто встречаются старинные афиши, а в небольших галереях — работы современных художников. Даже миниатюрная фотография в раме способна стать ярким акцентом.

Совет: подбирайте цвета под интерьер. Если в гостиной преобладают пастельные тона, лучше взять постер в тех же оттенках — он не выбьется из общего стиля.

Лайфхак: оформляйте даже небольшие принты в широкое паспарту — это придаёт им галерейный вид.

2. Подносы и декоративные тарелки

Функциональный и стильный сувенир — плоский поднос или тарелка. Они объединяют мелкие вещи в композицию и добавляют структуру пространству.

  • На кухне на них удобно ставить специи и бутылки с маслом.
  • В прихожей — класть ключи, духи и аксессуары.
  • В ванной — хранить баночки и ароматы.

Такие предметы легко перевозить, особенно складные кожаные подносы: в разложенном виде они занимают минимум места.

Как выбирать:

  • Обратите внимание на материал — дерево, металл, керамика или кожа.
  • Если тарелка расписная, убедитесь, что рисунок устойчив к влаге.
  • Отдавайте предпочтение вещам, которые можно использовать каждый день.

3. Вазы и скульптуры

Для тех, кто любит выразительные детали, вазы, керамические фигуры и статуэтки - идеальный выбор. Они придают интерьеру объём и характер.

На рынках Европы можно найти старинные изделия ручной работы, а в дизайнерских лавках — современные формы из бетона, стекла и камня.

Как безопасно привезти:

  • упакуйте предметы в мягкую ткань или пузырчатую плёнку;
  • в ручную кладь берите только хрупкие объекты;
  • если едете машиной, лучше завернуть сувениры в одежду.

Критерии выбора: компактность, вес, устойчивость. Лучшая находка — маленькая ваза из керамики или скульптура из дерева: не разобьётся и займёт немного места.

4. Текстиль — уют и характер

Тканевые сувениры — это сочетание практичности и эмоциональности. Они добавляют в интерьер тепла и аутентичности.

Что привозить:

  • наволочки и подушки;
  • скатерти, салфетки, дорожки для стола;
  • пледы и покрывала.

Местный текстиль отражает культуру региона: в Индии — яркие орнаменты, в Скандинавии — лаконичные геометрические узоры, в Марокко — сложные этнические мотивы.

Совет:
Покупайте наволочки без наполнителя - они лёгкие и занимают минимум места. Если узор очень активный, впишите его в нейтральную комнату, где преобладают спокойные цвета.

5. Посуда и кухонная утварь

Пожалуй, самая "жизненная" категория сувениров. Предметы посуды несут в себе атмосферу страны и каждый день напоминают о путешествиях.

  • Керамические чашки из Италии, расписные миски из Португалии, деревянные ложки из Грузии — всё это не просто вещи, а части культурного кода.
  • Ножи и вилки с гравировкой, декоративные бутылки для масла и специй тоже станут интерьерными деталями.

Как упаковать: оберните каждую вещь в мягкую ткань или свитер. Для стеклянных бутылок используйте пластиковые пакеты и одежду в качестве амортизатора.

Совет: не стремитесь собрать набор — интереснее, когда предметы разные, но объединены общей историей и цветом.

6. Ароматы для дома

Ароматы способны переносить нас в воспоминания мгновенно. Запах лаванды из Прованса, свежих цитрусов Италии или сандала из Бали моментально возвращает в атмосферу отпуска.

Что привозить:

  • ароматические свечи;
  • эфирные масла;
  • диффузоры и саше.

Как выбирать:

  • оцените стойкость и натуральность состава;
  • обращайте внимание на упаковку — качественные бренды используют стекло и плотную коробку;
  • выбирайте запахи, которые ассоциируются с комфортом: цитрус для бодрости, древесные ноты для уюта, цветочные — для романтики.

7. Необычные элементы декора

Иногда лучший сувенир — тот, который невозможно классифицировать. Это может быть что угодно: старинные весла, глиняный горшок, бамбуковая корзина или миниатюрная лампа.

Главное, чтобы предмет вызывал эмоцию и ассоциацию с местом.

Примеры удачных находок:

  • настенные часы с местного рынка;
  • корзины ручного плетения;
  • интерьерные книги и пластинки;
  • гончарные изделия и керамика;
  • винтажные светильники или подсвечники.

Совет: необычные предметы лучше сочетать с нейтральными стенами — так они становятся центральным акцентом комнаты.

Таблица: что стоит привозить из разных стран

Регион Лучшие сувениры Атмосфера, которую создают
Средиземноморье Оливковые масла, керамика, льняные ткани Тёплый уют, свет и вкус моря
Скандинавия Текстиль, деревянные изделия, свечи Минимализм и спокойствие
Азия Бамбуковые предметы, ароматические масла, бумажные фонари Экзотика и медитативность
Ближний Восток Ковры, латунная посуда, специи Богатство и восточный колорит
Европа Винтажные постеры, посуда, стекло Элегантность и история

Советы шаг за шагом

  1. Планируйте заранее. Перед поездкой продумайте, что действительно хотите привезти.
  2. Выбирайте полезные предметы. Пусть сувенир выполняет функцию, а не пылится.
  3. Фотографируйте мастерские. Если не можете увезти вещь — оставьте фото или открытку.
  4. Подбирайте цвета под интерьер. Тогда даже случайная покупка станет акцентом.
  5. Берите только то, что вызывает эмоции. Это главный критерий.

Сувениры из путешествий могут быть не только памятными, но и эстетичными. Главное — выбирать то, что действительно откликается вам по духу. Пусть каждая вещь из поездки несёт в себе эмоцию, а не пыль с полки. Тогда ваш дом станет не складом случайных безделушек, а местом, где каждая деталь рассказывает историю — вашу собственную.

