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Экономист Паулаускас: 8,6% россиян не привозят сувениры из путешествий
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Экономист Паулаускас: 8,6% россиян не привозят сувениры из путешествий

Опросы показали, что большинство российских туристов (35,7%) готовы тратить от 10 до 30 тысяч рублей на развлечения и достопримечательности за границей, в то время как 13,7% могут потратить от 30 до 50 тысяч рублей. Лишь малая часть (1,3%) готова тратить свыше 100 тысяч рублей, сообщает News.Ru.

По поводу сувениров, большинство (78,8%) туристов тратят на мелочи для себя и близких, и 58,3% россиян тратят до пяти тысяч рублей на сувениры.

Около 80% опрошенных считают, что кулинарные изыски позволяют погрузиться в чужую культуру. Только 41% российских путешественников посещают кафе и рестораны в других странах.

Фото: commons.wikimedia.org/Rartat (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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