Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Kia EV6
Kia EV6
© commons.wikimedia.org by Zotyefan is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license
Главная / Авто и мото
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 17:57

Корейцы захватывают российские дороги: как южнокорейские авто вернулись к рекордным поставкам

Импорт южнокорейских автомобилей в Россию с января по август 2025 года вырос до $618 млн

Южнокорейские автомобили вновь занимают заметное место на российском рынке. С начала 2025 года наблюдается ощутимый рост поставок из Республики Корея, который достиг максимальных показателей с 2021 года. Этот всплеск интереса к южнокорейским маркам объясняется сочетанием доступности моделей, разнообразия предложений и стабильного качества.

С января по август 2025 года общая стоимость ввезённых в Россию автомобилей из Южной Кореи составила $618 млн. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года показатель достигал $415 млн, в 2023 году — $511 млн, а в 2022 году — $527 млн. Пик предыдущих лет пришёлся на период с января по август 2021 года, когда импорт достиг $1,6 млрд.

Рост поставок в 2025 году стал заметным на фоне постепенного восстановления автомобильного рынка после снижения активности в начале десятилетия. Весь 2024 год импорт южнокорейских автомобилей в Россию составил $588 млн, в 2023 году — $651 млн, в 2022 году — $894 млн, а в 2021 году — $2,5 млрд. Таким образом, текущие показатели демонстрируют устойчивую тенденцию к увеличению объёмов поставок, несмотря на общий спад прошлых лет.

Основные причины роста импорта

  1. Экономическая доступность моделей. Южнокорейские автомобили остаются относительно бюджетными по сравнению с аналогами из Европы или Японии, что делает их привлекательными для широкого круга покупателей.

  2. Разнообразие ассортимента. В линейке присутствуют как компактные городские машины, так и среднеразмерные кроссоверы, внедорожники и электромобили, что позволяет удовлетворять разные потребности.

  3. Качество и надёжность. Производители поддерживают высокие стандарты сборки, что укрепляет доверие потребителей к брендам из Южной Кореи.

Сравнение по годам: стоимость поставок из Южной Кореи в Россию

Год Январь–август ($ млн) Полный год ($ млн)
2021 1 600 2 500
2022 527 894
2023 511 651
2024 415 588
2025 618

Таблица наглядно демонстрирует, что, несмотря на снижение в прошлые годы, 2025-й возвращает рынок к более высоким объёмам поставок, почти в 1,5 раза превышая показатели 2024 года за аналогичный период.

Как меняются правила ввоза

Параллельно с ростом импорта в России готовятся изменения в системе утильсбора. Министерство промышленности и торговли РФ предложило новый подход к расчёту: базовая ставка будет формироваться на основе типа и объёма двигателя, а мощность машины станет влиять на коэффициент по прогрессивной шкале.

Для физических лиц, которые ввозят автомобиль для личного пользования, предусмотрены льготы: транспортные средства до 160 л. с. облагаются сниженной ставкой — 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за машину старше трёх лет. Если изменения будут утверждены, они вступят в силу с 1 ноября 2025 года, что может частично скорректировать динамику импортного рынка и стимулировать спрос на компактные и среднеразмерные модели.

Советы для покупателей

  1. Проверяйте характеристики. При выборе южнокорейского автомобиля важно учитывать тип двигателя и его мощность, чтобы рассчитать будущие расходы на утильсбор.

  2. Сравнивайте модели. На рынке представлено несколько вариантов с разными комплектациями. Сравнивая их, можно выбрать оптимальное сочетание цены и функционала.

  3. Обратите внимание на официальные дилерские сети. Покупка через проверенного дилера обеспечивает гарантию и сервисное обслуживание.

А что если…

Если спрос на южнокорейские автомобили продолжит расти, можно ожидать расширения предложения моделей на российском рынке, включая электромобили и гибридные версии. Это создаст конкурентное давление на другие сегменты и поможет потребителям выбирать более современные и экономичные решения.

Плюсы и минусы южнокорейских автомобилей

Плюсы Минусы
Доступная цена Возможные ограничения по утильсбору для мощных моделей
Широкий ассортимент Длительная доставка некоторых моделей
Надёжность и гарантия Ограниченное количество сервисных центров в некоторых регионах
Современный дизайн Часто высокая конкуренция, сложнее найти выгодные предложения
Экономичность Стоимость опций может повышать итоговую цену

FAQ

Как выбрать южнокорейский автомобиль для России?
Выбирайте модели, соответствующие вашим потребностям и мощности двигателя до 160 л. с., чтобы минимизировать расходы на утильсбор.

Сколько стоит доставка и растаможка?
Стоимость зависит от конкретной модели и региона доставки. Для новых автомобилей с объёмом двигателя до 160 л. с. утильсбор составит 3,4 тыс. рублей.

Что лучше: компактный седан или кроссовер?
Выбор зависит от целей использования. Седан экономичнее в городе, кроссовер лучше подходит для загородных поездок и семьи.

Интересные факты

  1. Южная Корея является одним из крупнейших мировых производителей автомобилей, наряду с Японией и Германией.

  2. Многие южнокорейские модели получают международные награды за дизайн и безопасность.

  3. В России популярны не только традиционные бензиновые машины, но и гибридные версии корейских брендов.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Автоэксперты: гликолевая тормозная жидкость теряет свойства уже через 1–2 года сегодня в 9:22

Вода в системе вместо защиты: как стареет тормозная жидкость и к чему это приводит

Как часто нужно менять тормозную жидкость и почему откладывать эту процедуру опасно? Пошаговые советы и полезные факты для автовладельцев.

Читать полностью » Цены на Ferrari Mondial резко выросли из-за редкости модели — данные аукционов сегодня в 9:10

Скрытая жемчужина, за которую готовы платить: почему ретро модель Ferrari неожиданно подорожала на аукционах

Когда-то недооценённая Ferrari Mondial сегодня удивляет экспертов: редкая модель резко подорожала и превратилась в объект охоты коллекционеров.

Читать полностью » ГИБДД разъяснила разницу между приостановкой и снятием автомобиля с учёта сегодня в 8:27

Приостановка или снятие с учёта? Ошибка здесь может обойтись дорого

Узнайте, как приостановить регистрацию автомобиля или полностью снять его с учёта, чтобы избежать штрафов и лишних расходов.

Читать полностью » ГАИ: установка самодельных ДХО может привести к лишению водительских прав сегодня в 8:01

Фары-хамелеоны лишают прав: за какие ДХО водитель рискует

Узнайте, когда установка светодиодных ДХО грозит лишением прав, а когда можно отделаться штрафом, и какие альтернативы помогут избежать проблем.

Читать полностью » Цены на премиум-авто в России вырастут до 8 млн рублей из-за нового утильсбора — эксперты сегодня в 7:54

Богатым придётся плакать: новый утильсбор превращает Bentley и Lamborghini в золото на колёсах

Новый утильсбор может изменить рынок премиальных машин в России: эксперты подсчитали, насколько подорожают культовые модели в ближайшее время.

Читать полностью » Какие автомобили получают черные номера в России — разъяснение Минобороны сегодня в 7:22

Знак силы или обман зрения: что значит черный номер в России

Черные номера на авто давно вызывают вопросы у водителей. Кто имеет право их получать и как отличить военные коды от гражданских?

Читать полностью » Павел Пикин: основные проблемы китайских автомобилей связаны с электроникой и системами комфорта сегодня в 6:36

Российские владельцы китайских автомобилей сталкиваются с частыми поломками электроники и систем комфорта, что требует особого внимания к обслуживанию и профилактике.

Читать полностью » DVSA: четверть экзаменов на права в Великобритании в 2024 году прошла на автоматах сегодня в 6:24

Учатся водить, но не так, как раньше: экзамены в Великобритании перевернулись с ног на голову

Каждый четвертый экзамен на права в Британии теперь сдается на автомате. Узнаем, почему "механика" уходит в прошлое и что это значит для водителей.

Читать полностью »

Новости
Еда

Диетологи: оладьи из банана, овсянки и яйца подходят для правильного питания
Авто и мото

Россия внедрит спутниковый контроль для грузоперевозчиков из Китая — Ространснадзор
Наука

Генетика и среда влияют на когнитивные способности с раннего детства
Наука

Палеонтологи нашли янтарь с мухами и паутиной в центральном Эквадоре
Красота и здоровье

Авокадо и лосось в завтраке укрепляют барьер кожи и защищают от воспалений
Дом

Домашние чистящие средства: уксус, сода и спирт вместо магазинных спреев
Туризм

Архитектурный туризм с детьми: от спирали Гуггенхайма до "кривых" домов Амстердама
Садоводство

Почему полив утром спасет урожай: ошибки садоводов, которые приводят к фитофторе
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet