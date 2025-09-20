Корейцы захватывают российские дороги: как южнокорейские авто вернулись к рекордным поставкам

Южнокорейские автомобили вновь занимают заметное место на российском рынке. С начала 2025 года наблюдается ощутимый рост поставок из Республики Корея, который достиг максимальных показателей с 2021 года. Этот всплеск интереса к южнокорейским маркам объясняется сочетанием доступности моделей, разнообразия предложений и стабильного качества.

С января по август 2025 года общая стоимость ввезённых в Россию автомобилей из Южной Кореи составила $618 млн. Для сравнения, за аналогичный период 2024 года показатель достигал $415 млн, в 2023 году — $511 млн, а в 2022 году — $527 млн. Пик предыдущих лет пришёлся на период с января по август 2021 года, когда импорт достиг $1,6 млрд.

Рост поставок в 2025 году стал заметным на фоне постепенного восстановления автомобильного рынка после снижения активности в начале десятилетия. Весь 2024 год импорт южнокорейских автомобилей в Россию составил $588 млн, в 2023 году — $651 млн, в 2022 году — $894 млн, а в 2021 году — $2,5 млрд. Таким образом, текущие показатели демонстрируют устойчивую тенденцию к увеличению объёмов поставок, несмотря на общий спад прошлых лет.

Основные причины роста импорта

Экономическая доступность моделей. Южнокорейские автомобили остаются относительно бюджетными по сравнению с аналогами из Европы или Японии, что делает их привлекательными для широкого круга покупателей. Разнообразие ассортимента. В линейке присутствуют как компактные городские машины, так и среднеразмерные кроссоверы, внедорожники и электромобили, что позволяет удовлетворять разные потребности. Качество и надёжность. Производители поддерживают высокие стандарты сборки, что укрепляет доверие потребителей к брендам из Южной Кореи.

Сравнение по годам: стоимость поставок из Южной Кореи в Россию

Год Январь–август ($ млн) Полный год ($ млн) 2021 1 600 2 500 2022 527 894 2023 511 651 2024 415 588 2025 618 —

Таблица наглядно демонстрирует, что, несмотря на снижение в прошлые годы, 2025-й возвращает рынок к более высоким объёмам поставок, почти в 1,5 раза превышая показатели 2024 года за аналогичный период.

Как меняются правила ввоза

Параллельно с ростом импорта в России готовятся изменения в системе утильсбора. Министерство промышленности и торговли РФ предложило новый подход к расчёту: базовая ставка будет формироваться на основе типа и объёма двигателя, а мощность машины станет влиять на коэффициент по прогрессивной шкале.

Для физических лиц, которые ввозят автомобиль для личного пользования, предусмотрены льготы: транспортные средства до 160 л. с. облагаются сниженной ставкой — 3,4 тыс. рублей за новый автомобиль и 5,2 тыс. рублей за машину старше трёх лет. Если изменения будут утверждены, они вступят в силу с 1 ноября 2025 года, что может частично скорректировать динамику импортного рынка и стимулировать спрос на компактные и среднеразмерные модели.

Советы для покупателей

Проверяйте характеристики. При выборе южнокорейского автомобиля важно учитывать тип двигателя и его мощность, чтобы рассчитать будущие расходы на утильсбор. Сравнивайте модели. На рынке представлено несколько вариантов с разными комплектациями. Сравнивая их, можно выбрать оптимальное сочетание цены и функционала. Обратите внимание на официальные дилерские сети. Покупка через проверенного дилера обеспечивает гарантию и сервисное обслуживание.

А что если…

Если спрос на южнокорейские автомобили продолжит расти, можно ожидать расширения предложения моделей на российском рынке, включая электромобили и гибридные версии. Это создаст конкурентное давление на другие сегменты и поможет потребителям выбирать более современные и экономичные решения.

Плюсы и минусы южнокорейских автомобилей

Плюсы Минусы Доступная цена Возможные ограничения по утильсбору для мощных моделей Широкий ассортимент Длительная доставка некоторых моделей Надёжность и гарантия Ограниченное количество сервисных центров в некоторых регионах Современный дизайн Часто высокая конкуренция, сложнее найти выгодные предложения Экономичность Стоимость опций может повышать итоговую цену

FAQ

Как выбрать южнокорейский автомобиль для России?

Выбирайте модели, соответствующие вашим потребностям и мощности двигателя до 160 л. с., чтобы минимизировать расходы на утильсбор.

Сколько стоит доставка и растаможка?

Стоимость зависит от конкретной модели и региона доставки. Для новых автомобилей с объёмом двигателя до 160 л. с. утильсбор составит 3,4 тыс. рублей.

Что лучше: компактный седан или кроссовер?

Выбор зависит от целей использования. Седан экономичнее в городе, кроссовер лучше подходит для загородных поездок и семьи.

Интересные факты