Южные моря России без фильтров: куда ехать между Чёрным, Азовским и Каспием
Россия у морей — это не только пляжные лежаки и шезлонги. Южные курорты предлагают совсем другой сценарий: активные прогулки и экскурсии, мягкий климат в межсезонье, разные типы берегов и инфраструктуры. Ниже — понятная карта выбора по Чёрному, Азовскому и Каспийскому морям: где купаться с детьми, где тише и дешевле, а где совместить море с насыщенной культурной программой.
Юг: когда и кому ехать
К тёплой воде проще всего попасть на Чёрное море: сезон начинается в конце мая и держится до октября. Азовское море подходит семьям с малышами — здесь мельче и теплее, но медуз бывает больше. Каспий подкупает широкими песчаными пляжами Дагестана и обилием экскурсий; вода комфортна с середины мая по конец сентября.
Сравнение курортов: коротко о главном
|Регион/город
|Тип пляжа
|Вода и сезон
|Атмосфера
|Для кого
|Сочи/Адлер
|Галька (местами завозной песок)
|Тёплая, с конца мая
|Большой город, развлечения
|Пары, молодёжь, активные
|Туапсе и посёлки
|Галька, местами песок
|С июня, многолюдно в пик
|Спокойнее и дешевле Сочи
|Семьи, спокойный отдых
|Геленджик
|Галька, есть песчаные платные
|Теплее, бухта прогревается
|Длинная набережная, сосны
|Любители инфраструктуры
|Анапа/Джемете
|Песок, пологий вход
|С начала июня
|Семейный драйв, активити
|Семьи с детьми
|Ейск (Азов)
|Песок/ракушка, мелко
|Июнь-август
|Бюджетно, ветра для серфинга
|Семьи, винд/кайт
|Должанская/Пересыпь/Голубицкая/Кучугуры (Азов)
|Песок/ракушка
|Июнь-август
|Тихо, очень мелко
|Малыши, кемпинги
|Махачкала/Дербент/Избербаш/Каспийск (Каспий)
|Песок, пологий вход
|Середина мая-сентябрь
|Экскурсии + пляж
|Любители истории и моря
Чёрное море: от динамичного Сочи до семейной Анапы
Сочи и Адлер
Город-гигант с дендрарием, морпортом, набережной и Олимпийским парком. В Адлере удобен аэропорт и близость к трассе на Красную Поляну. Пляжи в основном галечные; на некоторых завозят песок, но дно каменистое — пригодятся аквашузы. Сочи — для тех, кто любит движ, торговые центры, ночную жизнь; Адлер — тише, комфортно с детьми.
Туапсе и окрестности
"Ворота Большого Сочи" с более доступными ценами. Пляжи галька, в Лермонтово встречается песок. Из достопримечательностей — Скала Киселёва, дольмены, Гуамское ущелье. Дороги извилистые, закладывайте время. Формат — неспешный, санаторно-пансионатный.
Геленджик
Бухта даёт тёплую воду и штиль, но иногда воду "держит" — она теплее, зато может быть менее прозрачной, чем в соседних Кабардинке и Сосновке. Город курортный, основной кайф — набережная, велопрокаты, рестораны. Для купания выбирайте районы Голубого пляжа или Толстого мыса, если не любите толпы.
Анапа и Джемете
Идеал для семей: широкие песчаные пляжи, пологий вход, масса активностей (катамараны, "бананы", парашют). Вода прогревается к началу июня; пик — июль-август. В Джемете тише, чем в центре Анапы. В конце лета вода может "цвести" — учитывайте при планировании.
Азовское море: мелко, тепло, семьям — "да"
Ейск
Купание и в море, и в лимане. На Молодёжном пляже глубина начинается быстрее — удобно тем, кто любит плавать; ветреные дни ценят винд- и кайтсёрферы. В городе зелень, купеческая архитектура, рядом Ханское озеро с лечебными грязями.
Должанская
Посёлок на косе между Азовом и Таганрогским заливом. На морском берегу — песок с ракушкой и очень плавный вход; на стороне залива ракушечник крупнее (без тапочек неудобно). Ветра стабильные — рай для кайт-сёрферов.
Голубицкая и Пересыпь
Уютные станицы с песчано-ракушечными пляжами, много жилья в гостевых домах. В Голубицкой есть аквапарк, рядом грязевое озеро и долина лотосов (цветут с середины июля). В Пересыпи популярен кемпинг, есть доступ к грязевому вулкану Тиздар и музею "Фанагория".
Кучугуры
Чистая вода за счёт положения у края Темрюкского залива, живописные дюны и обрывы. Инфраструктура шире, чем в маленьких станицах; детям понравятся аттракционы и картодром. Ветрено, течение ощутимое — плюс волны для любителей активной воды.
Каспийское море: песок + большие истории
Махачкала
Столица с развивающейся инфраструктурой: длинный Центральный пляж с оборудованием, рядом музеи и Джума-мечеть. Часть береговой линии приватная (санатории/отели). Учитывайте местные нормы: в городе выбирайте сдержанную одежду, на пляже купальник допустим.
Дербент
Идеальный микс "море + экскурсии": крепость-объект ЮНЕСКО, старый квартал Магал, бани и мечети. Пляжи — песок, лучшее купание за городской чертой: "Коса", "Бриз", "Алые паруса". Рядом — знаменитый экраноплан "Лунь".
Избербаш и Каспийск
Спокойные города для неторопливых каникул. Песчаные пляжи с пологим входом, в Избербаше — сероводородный источник и "скала Пушкина". В Каспийске популярен пляж "Лагуна", а необычный "Форт Баярд" (заброшенный цех) виден прямо с берега.
Хотите на "наши" тёплые моря — вот короткая карта выбора: Чёрное море (Сочи/Адлер для активной городской курортной жизни, более бюджетный Туапсе и окрестности, живописный, но людный Геленджик с бухтой, семейная песчаная Анапа и историческая Ялта с экскурсиями) — везде сезон с конца мая, чаще галька (в Анапе — песок). Азовское море — спокойные, мелкие и тёплые воды для отдыха с детьми: Ейск, Должанская, Голубицкая, Пересыпь, Кучугуры — песок/ракушка, лотосы, грязевые вулканы, цены мягче. Каспий — за песчаными пляжами и восточным колоритом: Махачкала (город-старт по горам), древний Дербент с отличными пляжами вне центра, тихие Избербаш и Каспийск; сезон с середины мая по сентябрь, инфраструктура быстро растёт, но учитывайте местные культурные нормы.
