Девушка на причале
Александр Александров Опубликована сегодня в 5:04

Южные моря России без фильтров: куда ехать между Чёрным, Азовским и Каспием

Россия у морей — это не только пляжные лежаки и шезлонги. Южные курорты предлагают совсем другой сценарий: активные прогулки и экскурсии, мягкий климат в межсезонье, разные типы берегов и инфраструктуры. Ниже — понятная карта выбора по Чёрному, Азовскому и Каспийскому морям: где купаться с детьми, где тише и дешевле, а где совместить море с насыщенной культурной программой.

Юг: когда и кому ехать

К тёплой воде проще всего попасть на Чёрное море: сезон начинается в конце мая и держится до октября. Азовское море подходит семьям с малышами — здесь мельче и теплее, но медуз бывает больше. Каспий подкупает широкими песчаными пляжами Дагестана и обилием экскурсий; вода комфортна с середины мая по конец сентября.

Сравнение курортов: коротко о главном

Регион/город Тип пляжа Вода и сезон Атмосфера Для кого
Сочи/Адлер Галька (местами завозной песок) Тёплая, с конца мая Большой город, развлечения Пары, молодёжь, активные
Туапсе и посёлки Галька, местами песок С июня, многолюдно в пик Спокойнее и дешевле Сочи Семьи, спокойный отдых
Геленджик Галька, есть песчаные платные Теплее, бухта прогревается Длинная набережная, сосны Любители инфраструктуры
Анапа/Джемете Песок, пологий вход С начала июня Семейный драйв, активити Семьи с детьми
Ейск (Азов) Песок/ракушка, мелко Июнь-август Бюджетно, ветра для серфинга Семьи, винд/кайт
Должанская/Пересыпь/Голубицкая/Кучугуры (Азов) Песок/ракушка Июнь-август Тихо, очень мелко Малыши, кемпинги
Махачкала/Дербент/Избербаш/Каспийск (Каспий) Песок, пологий вход Середина мая-сентябрь Экскурсии + пляж Любители истории и моря

Чёрное море: от динамичного Сочи до семейной Анапы

Сочи и Адлер

Город-гигант с дендрарием, морпортом, набережной и Олимпийским парком. В Адлере удобен аэропорт и близость к трассе на Красную Поляну. Пляжи в основном галечные; на некоторых завозят песок, но дно каменистое — пригодятся аквашузы. Сочи — для тех, кто любит движ, торговые центры, ночную жизнь; Адлер — тише, комфортно с детьми.

Туапсе и окрестности

"Ворота Большого Сочи" с более доступными ценами. Пляжи галька, в Лермонтово встречается песок. Из достопримечательностей — Скала Киселёва, дольмены, Гуамское ущелье. Дороги извилистые, закладывайте время. Формат — неспешный, санаторно-пансионатный.

Геленджик

Бухта даёт тёплую воду и штиль, но иногда воду "держит" — она теплее, зато может быть менее прозрачной, чем в соседних Кабардинке и Сосновке. Город курортный, основной кайф — набережная, велопрокаты, рестораны. Для купания выбирайте районы Голубого пляжа или Толстого мыса, если не любите толпы.

Анапа и Джемете

Идеал для семей: широкие песчаные пляжи, пологий вход, масса активностей (катамараны, "бананы", парашют). Вода прогревается к началу июня; пик — июль-август. В Джемете тише, чем в центре Анапы. В конце лета вода может "цвести" — учитывайте при планировании.

Азовское море: мелко, тепло, семьям — "да"

Ейск

Купание и в море, и в лимане. На Молодёжном пляже глубина начинается быстрее — удобно тем, кто любит плавать; ветреные дни ценят винд- и кайтсёрферы. В городе зелень, купеческая архитектура, рядом Ханское озеро с лечебными грязями.

Должанская

Посёлок на косе между Азовом и Таганрогским заливом. На морском берегу — песок с ракушкой и очень плавный вход; на стороне залива ракушечник крупнее (без тапочек неудобно). Ветра стабильные — рай для кайт-сёрферов.

Голубицкая и Пересыпь

Уютные станицы с песчано-ракушечными пляжами, много жилья в гостевых домах. В Голубицкой есть аквапарк, рядом грязевое озеро и долина лотосов (цветут с середины июля). В Пересыпи популярен кемпинг, есть доступ к грязевому вулкану Тиздар и музею "Фанагория".

Кучугуры

Чистая вода за счёт положения у края Темрюкского залива, живописные дюны и обрывы. Инфраструктура шире, чем в маленьких станицах; детям понравятся аттракционы и картодром. Ветрено, течение ощутимое — плюс волны для любителей активной воды.

Каспийское море: песок + большие истории

Махачкала

Столица с развивающейся инфраструктурой: длинный Центральный пляж с оборудованием, рядом музеи и Джума-мечеть. Часть береговой линии приватная (санатории/отели). Учитывайте местные нормы: в городе выбирайте сдержанную одежду, на пляже купальник допустим.

Дербент

Идеальный микс "море + экскурсии": крепость-объект ЮНЕСКО, старый квартал Магал, бани и мечети. Пляжи — песок, лучшее купание за городской чертой: "Коса", "Бриз", "Алые паруса". Рядом — знаменитый экраноплан "Лунь".

Избербаш и Каспийск

Спокойные города для неторопливых каникул. Песчаные пляжи с пологим входом, в Избербаше — сероводородный источник и "скала Пушкина". В Каспийске популярен пляж "Лагуна", а необычный "Форт Баярд" (заброшенный цех) виден прямо с берега.

Хотите на "наши" тёплые моря — вот короткая карта выбора: Чёрное море (Сочи/Адлер для активной городской курортной жизни, более бюджетный Туапсе и окрестности, живописный, но людный Геленджик с бухтой, семейная песчаная Анапа и историческая Ялта с экскурсиями) — везде сезон с конца мая, чаще галька (в Анапе — песок). Азовское море — спокойные, мелкие и тёплые воды для отдыха с детьми: Ейск, Должанская, Голубицкая, Пересыпь, Кучугуры — песок/ракушка, лотосы, грязевые вулканы, цены мягче. Каспий — за песчаными пляжами и восточным колоритом: Махачкала (город-старт по горам), древний Дербент с отличными пляжами вне центра, тихие Избербаш и Каспийск; сезон с середины мая по сентябрь, инфраструктура быстро растёт, но учитывайте местные культурные нормы.

