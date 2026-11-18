Серьезное сокращение посевных площадей риса на юге России может быть связано с экономическими барьерами, включая экспортные ограничения, рассказал агроном, плодоовощевод Николай Зайцев. В комментарии изданию NewsInfo эксперт проанализировал причины падения интереса аграриев к этой культуре и особенности ее возделывания.

Ранее сообщалось, что валовый сбор риса в Южном федеральном округе по итогам 2026 года сократился на 37% по сравнению с предыдущим периодом, составив около 588 тысяч тонн. Согласно данным региональных министерств сельского хозяйства, уменьшение урожая обусловлено как неблагоприятными агроклиматическими условиями, так и текущей ценовой политикой. Тенденция к снижению площадей затронула ключевые регионы: в Краснодарском крае посевы сократились на 35%, в Астраханской области — на 55%, а в Калмыкии и Адыгее падение составило от 50% до 62%.

Агроном предположил, что одной из ключевых причин такой динамики стал запрет на вывоз продукции за пределы страны, аналогичный мерам, принятым в отношении пшеницы. По мнению специалиста, невозможность реализовать товар на внешних рынках ведет к затовариванию внутреннего рынка и падению закупочных цен, что делает производство нерентабельным.

Специалист рассказал, что рис является крайне специфической культурой, требующей создания сложной системы гидротехнических сооружений. В отличие от других зерновых, рис нуждается в постоянном затоплении полей, что реализуется через строительство специальных рисовых карт и ячеек, куда вода из рек подается самотеком.

При этом земля больше не зарастает сорняками благодаря слою воды, который естественным образом блокирует их рост. Однако подобные технологии требуют высокого уровня механизации процессов.

"Если процесс механизирован, дамбы открываются трактором, комбайнирование идет прямое, то, конечно, выгодно выращивать рис. Если все техникой делается без ручного труда, то выгодно. Любая зерновая культура выгодна", — отметил специалист.

Эксперт добавил, что климатические условия Краснодарского края представляют собой "естественную теплицу", где показатели урожайности традиционно выше, чем в центральных регионах России. Тем не менее, даже в таких благоприятных зонах аграрии сталкиваются с рисками переувлажнения или засухи.

В подобных случаях простое действие может решить проблему сохранения урожая при избытке влаги. Несмотря на технические сложности обводнения, рис остается перспективной культурой при условии снятия рыночных ограничений. Часто собственный урожай обходится дороже из-за высоких затрат на подготовку инфраструктуры, что вынуждает производителей искать более маржинальные варианты.

Проверено экспертом: Садовод, эксперт по садоводству / флористике / огородничеству Иван Трухин

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