Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Океанское дыхание
Океанское дыхание
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Наука и технологии
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 8:29

Спутники обманули океанологов: что на самом деле светится в ледяных водах Антарктики

Учёные обнаружили истинный источник бирюзового свечения Южного океана

Учёные разгадали загадку таинственного свечения в Южном океане, которое на протяжении двух десятилетий наблюдалось на спутниковых снимках. Яркое бирюзовое пятно, контрастирующее с сине-серыми водами, оказалось результатом жизнедеятельности миллиардов микроскопических организмов, но не тех, что предполагались изначально. Это открытие проливает свет на неизвестные ранее аспекты экосистемы Южного океана и ставит под сомнение существующие методы спутникового мониторинга.

К северу от загадочного пятна расположено так называемое большое кальцитовое кольцо, хорошо изученное явление. Оно состоит из кокколитофоров — водорослей, покрытых отражающими известковыми чешуйками (кокколитами). Эти организмы играют ключевую роль в глобальном круговороте углерода, ежегодно концентрируя около 30 миллионов тонн этого элемента.

Спутниковые океанологи привыкли использовать высокую отражательную способность кокколитов для оценки концентрации карбоната кальция в океане. Изначально предполагалось, что таинственное пятно южнее большого кальцитового кольца имеет аналогичную природу. Однако воды там значительно холоднее, что считалось непригодным для процветания теплолюбивых кокколитофоров.

Экспедиция на исследовательском судне "Роджер Ревелл": детальное изучение феномена

Суровые условия региона — бурное море, плотная облачность и айсберги — долгое время делали невозможным детальное изучение этого феномена с помощью спутников. Чтобы докопаться до истины, группа океанографов во главе с Барни Балчем отправилась в экспедицию на исследовательском судне "Роджер Ревелл". Учёные провели серию измерений на различных глубинах, изучив цвет воды, скорость кальцификации, скорость фотосинтеза, а также концентрации неорганического углерода и кремния.

Пробы воды принесли сенсационные результаты. Во-первых, они впервые подтвердили, что кальцификация действительно происходит в этих холодных южных водах, и были обнаружены живые кокколитофоры, что опровергло прежние представления об их ареале. Однако их концентрация была слишком мала, чтобы объяснить интенсивное свечение, видимое из космоса.

Истинной причиной загадочного свечения оказались диатомовые водоросли. Их концентрация в воде была столь высока, что их стекловидные кремниевые панцири создавали оптический эффект, идентичный тому, который производят кокколитофоры в большом кальцитовом кольце.

Пересмотр методов мониторинга: кремний вместо карбоната кальция

Таким образом, спутниковые данные все эти годы ошибочно интерпретировались как следствие высокой концентрации неорганического углерода, в то время как источником свечения был кремний диатомей.

Это открытие заставляет пересмотреть существующие методы спутникового мониторинга и наши представления об экологических процессах в Южном океане. Теперь ученым придется корректировать свои модели и учитывать роль диатомовых водорослей в формировании видимых явлений в океане.

Интересные факты о Южном океане и его обитателях

Южный океан — самый молодой океан на Земле, образовавшийся около 34 миллионов лет назад.
Диатомовые водоросли играют важную роль в фитопланктоне и являются основой пищевой цепи в океане.
Кокколитофоры производят карбонат кальция, который накапливается в виде известняковых отложений на дне океана, формируя важные геологические структуры.

В заключение, разгадка тайны бирюзового свечения в Южном океане — это значительное достижение для океанографии и спутниковой океанологии. Открытие роли диатомовых водорослей в этом феномене не только проливает свет на неизвестные ранее экологические процессы, но и подчеркивает важность комплексных полевых исследований для проверки и корректировки данных, полученных с помощью дистанционного зондирования.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Астрономы: сегодня в 4:26

Земля останется без Луны на одну ночь: 23 августа она будет по особенному темной

Редкая 2чёрная луна" укроет небо 23 августа. Что это за явление и какие тайны Млечного Пути можно будет увидеть в эти ночи?

Читать полностью » Астроном Горалек: жители городов смогут наблюдать сближение Венеры и Юпитера сегодня в 3:27

Сближение планет станет событием года — а за ним последует ещё кое-что неожиданное

Небо готовит зрелище, которое смогут увидеть даже жители городов: сближение Венеры и Юпитера и другие редкие явления подарят уникальный опыт.

Читать полностью » Астроном Шохруз Кахаров: комета 3I/ATLAS стала третьим межзвёздным объектом в Солнечной системе сегодня в 2:33

Загадочный объект пролетел через Солнечную систему — такого не ждали даже астрономы

Учёные проследили происхождение трёх межзвёздных объектов, посетивших Солнечную систему, и выяснили, что они принадлежат к разным эпохам Галактики.

Читать полностью » Австралийский профессор Абрам: при потеплении ниже 2°C начнётся утрата ледников Антарктики сегодня в 1:36

Антарктика рушится на глазах: миру грозит катастрофа, но не все понимают масштаб

Новое исследование предупреждает: Антарктида теряет лёд рекордными темпами, а судьба пингвинов и мирового океана зависит от решений человечества.

Читать полностью » Археологи США обнаружили редкий эмбрион динозавра в яйце позднего мела — исследование Университета Северной Каролины сегодня в 0:27

Яйцо пролежало 83 миллиона лет — то, что нашли внутри, повергло в шок

В США нашли яйцо динозавра с идеально сохранившимся эмбрионом. Находка может раскрыть тайны климата и эволюции, скрытые 83 миллиона лет.

Читать полностью » Учёные нашли окаменелости трилобитов в Тигиреке, меняющие представления о древней жизни вчера в 23:28

Древние существа, которые жили задолго до динозавров: шокирующая находка в Тигиреке

В Алтайском крае найдены окаменелости, возраст которых превышает динозавров. Уникальное открытие раскрывает тайны древней фауны и её эволюцию.

Читать полностью » Археологи нашли керамический горшок с монетами XV века в Бохне вчера в 23:19

Золотые дукаты и серебряные денарии: как одна находка вдохновила местных жителей

В Польше найден керамический горшок с более 600 серебряными монетами и золотыми дукатами XV века. Эта находка раскрывает тайны исторического прошлого региона

Читать полностью » Ученые из Новосибирска разработали вирус для лечения пневмонии вчера в 22:25

Бактерии против вирусов: кто выйдет победителем в этой неравной битве

Новосибирские ученые сделали важное открытие, обнаружив вирус, который уничтожает устойчивые к антибиотикам бактерии пневмонии. Как это изменит подход к лечению?

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Подъёмы на носки улучшают силу и снижают риск травм ахиллова сухожилия — медики
Наука и технологии

Учёные доказали: 56% новостей о внеземной жизни содержат преувеличения
Садоводство

5 принципов создания топиари: секреты стрижки фигурных кустов в Ростовской области
Авто и мото

Новый Jeep Cherokee 2025 получил 210-сильный гибрид и сохранил внедорожные параметры
Садоводство

Подкормка фосфором и калием помогает флоксам восстановиться после цветения
Еда

Рецепт салата из рыбных консервов с рисом и яйцом
Красота и здоровье

Как работает дефицит калорий: диетолог Королева объяснила, что нужно знать для эффективного похудения
Наука и технологии

30 тысяч световых лет от Земли: как нейтронные звезды имитировали темную материю
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru