Карнакский храм
© commons.wikimedia.org by Jorge Láscar from Melbourne, Australia is licensed under CC BY 2.0
Алина Курнявцева Опубликована сегодня в 17:24

Невероятные храмы и загадочные гробницы: узнайте, что скрывает южный Египет

Путеводитель по южному Египту: где увидеть храмы и гробницы

Загадочные храмы и гробницы южного Египта — это место, где прошлое оживает буквально на каждом шагу. Пирамиды Гизы в Каире давно стали символом страны, но те, кто решается отправиться дальше на юг вдоль Нила, открывают для себя совершенно иной Египет. Здесь, среди песчаных холмов и зелёных берегов реки, скрываются храмы и гробницы, которые не только поражают своей архитектурой, но и хранят тайны, над разгадкой которых учёные бьются до сих пор.

Сегодня южный Египет — это словно музей под открытым небом. Луксор, Асуан и небольшие города вдоль великой реки встречают путешественников древними святынями, многие из которых пережили землетрясения, наводнения и века запустения. Увидеть их собственными глазами — значит прикоснуться к наследию цивилизации, которая умела разговаривать с богами на языке камня.

Карнакский храм: город богов

Карнак был для древних египтян тем же, чем Ватикан является для католиков. Огромный храмовый комплекс вмещает десятки святилищ, обелисков и пилонов, а сердце его — величественный храм Амона-Ра с лесом колонн, каждая высотой более 20 метров. Здесь более 30 фараонов оставили след: перестраивали, расширяли, добавляли новые залы и статуи. Любопытно, что чем глубже вы заходите, тем древнее становятся постройки, а на самом входе и сегодня видны недостроенные элементы и кирпичные пандусы, оставшиеся от древних строителей.

С 2021 года посетителям доступна Аллея сфинксов — почти трёхкилометровая дорога, соединяющая Карнак с Луксорским храмом. По обеим сторонам аллеи расположены десятки сфинксов с головами баранов — символами бога Амона.

Луксорский храм: живой памятник

Этот храм особенно красив в сумерках, когда гигантские колонны подсвечиваются прожекторами. У входа гостей встречают статуи Рамзеса II, а внутри можно увидеть удивительное соседство религий: мечеть Абу Хаггаг, встроенная прямо в стены храма, и фрагменты раннехристианских фресок, написанных поверх иероглифов.

Факт: оригинальная дверь мечети сегодня "нависает" в воздухе, так как за столетия уровень земли изменился, и храм оказался почти погребён под слоями песка и обломков.

Долина царей и гробница Сети I

Западный берег Нила считался миром мёртвых. Именно здесь, в скалах Луксора, скрыта Долина царей — некрополь, где покоились фараоны. Среди десятков гробниц особое место занимает усыпальница Сети I. Это самая длинная и самая богато украшенная гробница в долине. Потолки расписаны звёздным небом, а стены покрыты красочными сценами из "Книги мёртвых". Двадцать лет реставрации сделали росписи настолько яркими, что кажется, будто художники покинули её вчера.

Дом Картера: история Тутанхамона

Имя Тутанхамона известно каждому, и заслуга в этом — британского археолога Говарда Картера, открывшего в 1922 году его гробницу. В Луксоре можно посетить Дом Картера, где он жил во время раскопок. На территории создана точная копия усыпальницы юного фараона — это не только доступный способ увидеть её во всех деталях, но и более бережный: оригинальные росписи страдают от влажности и потока туристов.

Храмы вдоль Нила

  • Эсна, храм Хнума - римский храм бога-творца с головой барана. Потолки поражают яркостью, ведь храм веками был погребён под песком и сохранил краски почти в первозданном виде.
  • Эдфу, храм Гора - один из самых хорошо сохранившихся храмов Египта. Его крыша цела, что даёт возможность ощутить атмосферу святилища так, как её чувствовали древние. Здесь сохранились даже следы огня — символ конца языческой эпохи.
  • Ком Омбо - уникальный двойной храм, посвящённый одновременно крокодилу Себеку и богу Гору. Здесь были найдены сотни мумий крокодилов, а на стенах изображены древнейшие медицинские инструменты.
  • Асуан, храм Исиды - перенесённый с затопленного острова Филе благодаря ЮНЕСКО. Именно здесь высечен последний иероглиф в истории Египта.
  • Абу-Симбел, храм Рамзеса II - одно из самых грандиозных сооружений Египта. Дважды в год, в дни, связанные с фараоном, лучи восходящего солнца освещают внутренние статуи. После переноса храма из-за строительства плотины этот эффект сместился на один день.

Советы путешественникам

  • В храмах почти нет указателей, поэтому лучше взять гида.
  • Билеты теперь продаются только онлайн или по карте — наличные не принимают.
  • Подготовьтесь к солнцу и долгим переходам: удобная обувь, головной убор, вода и солнцезащитный крем обязательны.

Южный Египет — это не просто путешествие, а настоящее погружение в вечность. Здесь можно пройти дорогами фараонов, прикоснуться к стенам, где оставлены следы тысячелетий, и увидеть своими глазами наследие, которое по праву считается одним из величайших в истории человечества.

