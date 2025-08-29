От Бангладеш до Вьетнама: общая валюта древности ставит под сомнение историю региона

Археологи изучили более 200 монет I тысячелетия н. э., найденных в материковой части Юго-Восточной Азии. Исследование раскрывает масштабы торговых и культурных связей, существовавших в регионе задолго до формирования современных государств.

Исторический контекст

Ещё во II веке н. э. китайские хроники упоминали о значимости политических образований Юго-Восточной Азии в трансконтинентальной торговле — от Ближнего Востока до Китая. Археологические находки подтверждают это: при раскопках обнаруживают римское стекло, индийские украшения, керамику из Персии, Юго-Западной Азии и Китая.

Среди артефактов часто встречаются серебряные монеты с характерными символами:

на одной стороне — восходящее солнце;

на другой — Шриватса (древний символ индийских религиозных традиций).

Их изготавливали методом штамповки: металлический диск помещали между двумя формами, чтобы отпечатать изображение с обеих сторон.

Недооценённое наследие

Эти монеты находят на обширной территории — от Бангладеш до Вьетнама. Однако, в отличие от римских или индийских аналогов, они долгое время оставались малоизученными.

"Ни одна другая ранняя монета Юго-Восточной Азии не имеет такого широкого распространения, как монеты с мотивами Восходящего Солнца/Шриватса", — подчёркивает ведущий автор исследования Эндрю Харрис из Национального университета Сингапура.

Но их редко анализировали как единую группу, часто связывая с узкими культурно-историческими рамками.

Новый взгляд на древнюю экономику

Чтобы заполнить этот пробел, междисциплинарная группа исследователей собрала 245 монет с установленным происхождением. Анализ показал: денежная экономика и политические связи в регионе активно развивались и менялись со временем.

Самое удивительное открытие — лицевые стороны монет из Бангладеш и Вьетнама, вероятно, отчеканены одним штампом. Это говорит о том, что их выпускало одно лицо или государство, несмотря на огромное расстояние между находками.

"Это убедительное доказательство обширной циркуляции на большие расстояния", — комментирует Харрис.

Значение исследования

Древняя чеканка играла ключевую роль в формировании экономических и культурных связей, подобно Риму, Индии или Центральной Азии.

"Исследование штампов позволяет глубже понять ранние торговые сети, оценить роль взвешенного серебра в древней торговле и отследить изменения в экономике континентальной Юго-Восточной Азии", — добавляет соавтор работы профессор Мария Де Иорио.

Изучение происхождения монет также помогает бороться с разграблением культурного наследия — особенно актуально в условиях конфликтов, например, в Мьянме. Многие ценные артефакты незаконно продаются, переплавляются или оседают в частных коллекциях.