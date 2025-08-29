Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Золотой клад времен Пелопоннесской войны
Золотой клад времен Пелопоннесской войны
© https://commons.wikimedia.org by https://finds.org.uk/database/ajax/download/id/533388 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic
Главная / Наука и технологии
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 21:24

От Бангладеш до Вьетнама: общая валюта древности ставит под сомнение историю региона

Археологи обнаружили доказательства обширной денежной циркуляции в древней Юго-Восточной Азии

Археологи изучили более 200 монет I тысячелетия н. э., найденных в материковой части Юго-Восточной Азии. Исследование раскрывает масштабы торговых и культурных связей, существовавших в регионе задолго до формирования современных государств.

Исторический контекст

Ещё во II веке н. э. китайские хроники упоминали о значимости политических образований Юго-Восточной Азии в трансконтинентальной торговле — от Ближнего Востока до Китая. Археологические находки подтверждают это: при раскопках обнаруживают римское стекло, индийские украшения, керамику из Персии, Юго-Западной Азии и Китая.

Среди артефактов часто встречаются серебряные монеты с характерными символами:

  • на одной стороне — восходящее солнце;
  • на другой — Шриватса (древний символ индийских религиозных традиций).

Их изготавливали методом штамповки: металлический диск помещали между двумя формами, чтобы отпечатать изображение с обеих сторон.

Недооценённое наследие

Эти монеты находят на обширной территории — от Бангладеш до Вьетнама. Однако, в отличие от римских или индийских аналогов, они долгое время оставались малоизученными.

"Ни одна другая ранняя монета Юго-Восточной Азии не имеет такого широкого распространения, как монеты с мотивами Восходящего Солнца/Шриватса", — подчёркивает ведущий автор исследования Эндрю Харрис из Национального университета Сингапура.

Но их редко анализировали как единую группу, часто связывая с узкими культурно-историческими рамками.

Новый взгляд на древнюю экономику

Чтобы заполнить этот пробел, междисциплинарная группа исследователей собрала 245 монет с установленным происхождением. Анализ показал: денежная экономика и политические связи в регионе активно развивались и менялись со временем.

Самое удивительное открытие — лицевые стороны монет из Бангладеш и Вьетнама, вероятно, отчеканены одним штампом. Это говорит о том, что их выпускало одно лицо или государство, несмотря на огромное расстояние между находками.

"Это убедительное доказательство обширной циркуляции на большие расстояния", — комментирует Харрис.

Значение исследования

Древняя чеканка играла ключевую роль в формировании экономических и культурных связей, подобно Риму, Индии или Центральной Азии.

"Исследование штампов позволяет глубже понять ранние торговые сети, оценить роль взвешенного серебра в древней торговле и отследить изменения в экономике континентальной Юго-Восточной Азии", — добавляет соавтор работы профессор Мария Де Иорио.

Изучение происхождения монет также помогает бороться с разграблением культурного наследия — особенно актуально в условиях конфликтов, например, в Мьянме. Многие ценные артефакты незаконно продаются, переплавляются или оседают в частных коллекциях.

"Исследования штампов помогут отслеживать происхождение монет из Мьянмы, углубляя наше понимание истории и пресекая незаконное коллекционирование", — заключает Харрис.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Учёные изучили окаменелость рыбы с застрявшим в горле белемнитом сегодня в 17:47

Палеонтологи нашли не жертву, а оружие: кто на самом деле был главным хищником

Учёные выяснили, почему юрские рыбы гибли, пытаясь проглотить добычу. Неожиданная опасность таилась в раковинах древних моллюсков. Узнайте, как ошибка стоила им жизни.

Читать полностью » Ученые предложили новую гипотезу о природе загадочного космического сигнала Wow сегодня в 16:35

Скрытые сигналы Вселенной: что скрывают архивы телескопа Большое Ухо

Ученые нашли два новых радиосигнала, похожих на знаменитый Wow!, исследуя архивы телескопа "Большое Ухо". Эти открытия могут изменить наше понимание космоса!

Читать полностью » Ученые выявили влияние генетических вариантов на стабильность белков сегодня в 16:23

Бесконечность в конечном коде: как ограниченные вычисления объясняют безграничное

Ученые предлагают новый взгляд на происхождение Вселенной с помощью численной относительности, открывая возможности для изучения ранних этапов её эволюции.

Читать полностью » Сенсация в Греции: раскопки в Элевсине открыли хорошо сохранившийся римский мост сегодня в 15:24

Забытая дорога императоров: мост в Элевсине укажет путь к тайнам Марка Аврелия

Уникальная находка в Элевсине - мост времен Римской империи, обнаруженный при расширении ж/д линии. Археологи взволнованы сохранностью и исторической ценностью.

Читать полностью » Как окружение формирует зрительное восприятие: новое исследование нейробиологов сегодня в 14:24

Ученые раскрыли, почему мы видим мир не так, как они: скрытый код в нашем мозгу

Новое исследование Ивана Крупина из LSE показывает: культурные различия радикально меняют восприятие визуальных иллюзий. Жители WEIRD-обществ и сельской Намибии видят мир по-разному из-за архитектуры окружения.

Читать полностью » Итальянские ученые создали рис высотой 10 см для выращивания в космосе сегодня в 13:24

В космос со своим рисом: итальянские ученые нашли решение продовольственной проблемы для МКС

Итальянские ученые создали карликовый сорт риса для выращивания в космосе, используя CRISPR/Cas9. Этот Moon-Rice обеспечит астронавтов едой при длительных миссиях.

Читать полностью » Китайские учёные объявили о прорыве в борьбе со старением: SRC5-клетки успешно испытаны на приматах сегодня в 12:56

Обезьяны-долгожители и люди: почему все говорят о прорыве китайских биотехнологов — главные факты

Китайские учёные создали уникальные SRC-клетки, которые замедлили старение у макак: улучшение 10 систем организма, восстановление ДНК и репродуктивных функций без побочных эффектов. Прорыв в антивозрастной медицине.

Читать полностью » Гигантские муравьеды и панголины: как их желудки переваривают 200 000 насекомых за ночь сегодня в 11:56

Липкие языки и острые когти: почему эти адаптации стали эволюционным билетом в будущее

Ученые выяснили, как за 100 млн лет млекопитающие адаптировались питаться муравьями. Анализ 4099 видов показал: истинные мирмекофаги съедают до 20 тыс. насекомых в день, но почти не меняют рацион.

Читать полностью »

Новости
Красота и здоровье

Дерматолог Симпсон: жирная пища не вызывает акне — главный фактор гормоны
Красота и здоровье

Диетологи назвали фрукты, которые лучше всего сочетаются с творогом
Наука и технологии

Учёные обнаружили самый древний быстрый радиовсплеск в галактике возрастом 11 млрд лет
Спорт и фитнес

Тренер предупредила об опасности обезвоживания при спорте без питья
Спорт и фитнес

Фитнес-эксперт Ротач рассказала, какие упражнения помогают укрепить пресс дома
Культура и шоу-бизнес

People: роман Хью Джекмана и Саттон Фостер остаётся крепким
Дом

Очистите стиральную машину при 90 °C — выйдет слой многолетнего налёта
Еда

Шеф-повара назвали сорт яблок "Гренни Смит" лучшим для выпечки
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru