В Сеуле назвали объединение Кореи исторической задачей

Объединение Кореи является исторической задачей, которую пора разрешить. Такое мнения высказал южнокорейский государственный и политический деятель Юн Сок Ёль, который на данный момент занимает пост президента Республики Корея, выступление транслировал официальный канал его администрации в американском видеохостинге YouTube.
Известно, что с таким заявлением действующий глава Республики Корея выступил в честь праздника, ежегодно отмечающегося в Северной и Южной Кореях 15 августа — Дня освобождения Кореи от японской колониальной оккупации.
Юн Сок Ёль сообщил, что на повестке дня стоит очень важная историческая задача, которую безоговорочно надо разрешить. Речь шла об объединении Южной Кореи и Корейской Народно-Демократической Республике. По его словам, разделение всё ещё не остановилось, и по этой причине установление независимости не может подойти к своему должному завершению, объяснил действующий глава Республики Корея.
Фото: Flickr / Republic of Korea (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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