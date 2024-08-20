Солдат КНДР перебежал в Южную Корею

Солдат вооружённых сил Корейской Народно-Демократической Республики перешёл в Республику Корею через границу на востоке государства. Об этом информирует крупнейшее агентство Южной Кореи Ренхап.
Стало известно, что военнослужащий Корейской народной армии перешёл границу в окрестностях уезда Косон, который находится в северной части провинции и является самой восточной точкой Южной Кореи. Ренхап сообщил, что на рассвете он перешёл сухопутную границу между Северной и Южной Кореей и собирался направиться на юг.
Однако информационное агентство сообщило, что в том момент, когда он двигался на юг, за ним началась слежка. В результате бежавший был задержан. Солдата вооружённых сил Корейской Народно-Демократической Республики направили в определённые органы для выяснения случившегося.
Фото: commons. wikimedia. org / John Pavelka (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
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