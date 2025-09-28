Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Олег Белов Опубликована сегодня в 1:16

Корея идёт на штурм OpenAI: пять игроков, которые могут перевернуть рынок ИИ

Южная Корея вложит 530 млрд вон в развитие национальных языковых моделей ИИ

Южная Корея стремительно превращается в одного из лидеров в области искусственного интеллекта. Страна выделила более 530 млрд вон (около 390 млн долларов) на поддержку пяти национальных компаний, которые создают крупные языковые модели (LLM), адаптированные под корейский язык и культуру. Такой масштабный шаг подчёркивает намерение Сеула снизить зависимость от иностранных технологий и выстроить собственную экосистему, способную конкурировать с OpenAI, Google и другими глобальными игроками.

Национальный проект: ставка на своих

Программа Министерства науки и ИКТ Южной Кореи предполагает строгий отбор участников: каждые шесть месяцев государство будет оценивать прогресс команд, сокращая число проектов до тех, кто действительно показывает результаты. В финале останутся всего два лидера, которые возглавят "суверенную кампанию" страны в области ИИ.

Участники программы:

  • LG AI Research,

  • SK Telecom,

  • Naver Cloud,

  • NC AI,

  • стартап Upstage.

LG AI Research: модель Exaone 4.0

LG делает ставку на гибридные ИИ-модели. Exaone 4.0 сочетает обработку языка и функции рассуждений, а также опирается на реальные отраслевые данные: биотехнологии, новые материалы, производство.

По словам со-руководителя Хонглака Ли, компания не гонится за масштабом ради масштаба:

"Это наш фундаментальный подход", — сказал он.

LG распространяет свои модели через API и использует данные пользователей для дальнейшего обучения. Главная цель — эффективность и прикладная польза, а не гигантские серверные кластеры.

SK Telecom: модель AX

SK Telecom представила в июле новую версию модели AX 4.0, созданную на базе открытой Qwen 2.5 от Alibaba Cloud. Она существует в двух вариантах: 72B и 7B параметров.

Компания утверждает, что AX 4.0 работает с корейским текстом на 33% эффективнее GPT-4o. Её сервис A. уже привлёк около 10 млн пользователей и предлагает такие функции, как автоматические заметки и ИИ-сводки вызовов.

"Роль SK Telecom — служить связующим звеном между передовыми исследованиями и реальным воздействием на окружающую среду", — пояснил руководитель отдела фундаментальных моделей Тэюн Ким.

Кроме того, SK активно инвестирует в инфраструктуру: GPUaaS, дата-центры совместно с AWS, а также сотрудничает с MIT для применения моделей в производстве и полупроводниках.

Naver Cloud: HyperCLOVA X

Naver Cloud — единственная компания в стране, обладающая "полным стеком ИИ": от моделей и дата-центров до пользовательских приложений. HyperCLOVA X используется в поиске, торговых сервисах, навигации и даже медицинских проектах.

Компания также развивает чат-бота CLOVA X, ИИ-поиск Cue и мультимодальную систему HyperCLOVA X Think. Её подход основан на работе с реальными пользовательскими данными, что обеспечивает более точные рекомендации, например, в e-commerce.

Upstage: Solar Pro 2

Стартап Upstage с моделью Solar Pro 2 стал первой корейской компанией, признанной конкурентоспособной по международным стандартам. При 31 миллиарде параметров модель обходит глобальных лидеров по корейским метрикам.

"Solar Pro 2 превзошёл мировые модели по основным корейским стандартам", — отметил исполнительный вице-президент Сун-Иль Квон.

Компания делает ставку на узкоспециализированные отраслевые решения для медицины, права и финансов.

Сравнение моделей

Компания Модель Особенность Масштаб Сильная сторона
LG AI Research Exaone 4.0 Гибридная модель рассуждений 32B Эффективность, отраслевые данные
SK Telecom AX 4.0 Версия на базе Qwen 2.5 7B / 72B Работа с корейским текстом
Naver Cloud HyperCLOVA X Полный стек ИИ >100B Интеграция в экосистему Naver
Upstage Solar Pro 2 Компактная модель 31B Конкуренция на корейском рынке
NC AI - Нет комментариев - -

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: копирование глобальных гигантов без локальной адаптации.
    Последствие: низкая релевантность для корейского рынка.
    Альтернатива: работа с национальными данными и культурным контекстом.

  • Ошибка: ставка только на масштаб параметров.
    Последствие: огромные расходы и низкая эффективность.
    Альтернатива: оптимизация и фокус на прикладных сценариях.

  • Ошибка: недооценка стартапов.
    Последствие: потеря гибкости и инновационности.
    Альтернатива: поддержка новых игроков вроде Upstage.

А что если…

Если Южной Корее удастся вывести собственные модели на мировой уровень, страна станет третьим центром ИИ после США и Китая. Это не только снизит зависимость от иностранных технологий, но и позволит развивать внутреннюю индустрию чипов, дата-центров и облачных сервисов.

Плюсы и минусы стратегии

Плюсы Минусы
Технологическая независимость Огромные затраты
Национальная безопасность Высокие требования к кадрам
Локализация под корейский язык Ограниченный глобальный рынок
Развитие стартапов Риск дублирования усилий
Поддержка государства Возможное замедление конкуренции

FAQ

Сколько средств выделено на проект?
530 млрд вон (около 390 млн долларов).

Какие компании участвуют?
LG AI Research, SK Telecom, Naver Cloud, NC AI и стартап Upstage.

Чем корейские модели отличаются от западных?
Они адаптированы к национальному языку и культуре, что делает их более точными в локальном контексте.

Мифы и правда

  • Миф: только гиганты могут создавать конкурентные LLM.
    Правда: стартап Upstage доказал обратное.

  • Миф: масштаб модели всегда определяет её качество.
    Правда: Solar Pro 2 с 31B параметров обходит более крупные модели.

  • Миф: национальные проекты не могут конкурировать с OpenAI.
    Правда: корейские модели уже превосходят глобальных игроков по корейским метрикам.

3 интересных факта

• Южная Корея проверяет прогресс проектов каждые полгода и оставляет только лучших.
• SK Telecom открыла исходный код модели AX 3.1 для разработчиков.
• Naver внедряет ИИ даже в сервис для одиноких пожилых людей (CLOVA Carecall).

Исторический контекст

  1. 2021 — Naver запускает HyperCLOVA.

  2. 2023 — SK Telecom выводит персонального агента A.

  3. 2024 — Upstage выпускает Solar Pro 2.

  4. 2025 — правительство выделяет 530 млрд вон пяти компаниям.

