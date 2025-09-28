Корея идёт на штурм OpenAI: пять игроков, которые могут перевернуть рынок ИИ
Южная Корея стремительно превращается в одного из лидеров в области искусственного интеллекта. Страна выделила более 530 млрд вон (около 390 млн долларов) на поддержку пяти национальных компаний, которые создают крупные языковые модели (LLM), адаптированные под корейский язык и культуру. Такой масштабный шаг подчёркивает намерение Сеула снизить зависимость от иностранных технологий и выстроить собственную экосистему, способную конкурировать с OpenAI, Google и другими глобальными игроками.
Национальный проект: ставка на своих
Программа Министерства науки и ИКТ Южной Кореи предполагает строгий отбор участников: каждые шесть месяцев государство будет оценивать прогресс команд, сокращая число проектов до тех, кто действительно показывает результаты. В финале останутся всего два лидера, которые возглавят "суверенную кампанию" страны в области ИИ.
Участники программы:
-
LG AI Research,
-
SK Telecom,
-
Naver Cloud,
-
NC AI,
-
стартап Upstage.
LG AI Research: модель Exaone 4.0
LG делает ставку на гибридные ИИ-модели. Exaone 4.0 сочетает обработку языка и функции рассуждений, а также опирается на реальные отраслевые данные: биотехнологии, новые материалы, производство.
По словам со-руководителя Хонглака Ли, компания не гонится за масштабом ради масштаба:
"Это наш фундаментальный подход", — сказал он.
LG распространяет свои модели через API и использует данные пользователей для дальнейшего обучения. Главная цель — эффективность и прикладная польза, а не гигантские серверные кластеры.
SK Telecom: модель AX
SK Telecom представила в июле новую версию модели AX 4.0, созданную на базе открытой Qwen 2.5 от Alibaba Cloud. Она существует в двух вариантах: 72B и 7B параметров.
Компания утверждает, что AX 4.0 работает с корейским текстом на 33% эффективнее GPT-4o. Её сервис A. уже привлёк около 10 млн пользователей и предлагает такие функции, как автоматические заметки и ИИ-сводки вызовов.
"Роль SK Telecom — служить связующим звеном между передовыми исследованиями и реальным воздействием на окружающую среду", — пояснил руководитель отдела фундаментальных моделей Тэюн Ким.
Кроме того, SK активно инвестирует в инфраструктуру: GPUaaS, дата-центры совместно с AWS, а также сотрудничает с MIT для применения моделей в производстве и полупроводниках.
Naver Cloud: HyperCLOVA X
Naver Cloud — единственная компания в стране, обладающая "полным стеком ИИ": от моделей и дата-центров до пользовательских приложений. HyperCLOVA X используется в поиске, торговых сервисах, навигации и даже медицинских проектах.
Компания также развивает чат-бота CLOVA X, ИИ-поиск Cue и мультимодальную систему HyperCLOVA X Think. Её подход основан на работе с реальными пользовательскими данными, что обеспечивает более точные рекомендации, например, в e-commerce.
Upstage: Solar Pro 2
Стартап Upstage с моделью Solar Pro 2 стал первой корейской компанией, признанной конкурентоспособной по международным стандартам. При 31 миллиарде параметров модель обходит глобальных лидеров по корейским метрикам.
"Solar Pro 2 превзошёл мировые модели по основным корейским стандартам", — отметил исполнительный вице-президент Сун-Иль Квон.
Компания делает ставку на узкоспециализированные отраслевые решения для медицины, права и финансов.
Сравнение моделей
|Компания
|Модель
|Особенность
|Масштаб
|Сильная сторона
|LG AI Research
|Exaone 4.0
|Гибридная модель рассуждений
|32B
|Эффективность, отраслевые данные
|SK Telecom
|AX 4.0
|Версия на базе Qwen 2.5
|7B / 72B
|Работа с корейским текстом
|Naver Cloud
|HyperCLOVA X
|Полный стек ИИ
|>100B
|Интеграция в экосистему Naver
|Upstage
|Solar Pro 2
|Компактная модель
|31B
|Конкуренция на корейском рынке
|NC AI
|-
|Нет комментариев
|-
|-
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: копирование глобальных гигантов без локальной адаптации.
Последствие: низкая релевантность для корейского рынка.
Альтернатива: работа с национальными данными и культурным контекстом.
-
Ошибка: ставка только на масштаб параметров.
Последствие: огромные расходы и низкая эффективность.
Альтернатива: оптимизация и фокус на прикладных сценариях.
-
Ошибка: недооценка стартапов.
Последствие: потеря гибкости и инновационности.
Альтернатива: поддержка новых игроков вроде Upstage.
А что если…
Если Южной Корее удастся вывести собственные модели на мировой уровень, страна станет третьим центром ИИ после США и Китая. Это не только снизит зависимость от иностранных технологий, но и позволит развивать внутреннюю индустрию чипов, дата-центров и облачных сервисов.
Плюсы и минусы стратегии
|Плюсы
|Минусы
|Технологическая независимость
|Огромные затраты
|Национальная безопасность
|Высокие требования к кадрам
|Локализация под корейский язык
|Ограниченный глобальный рынок
|Развитие стартапов
|Риск дублирования усилий
|Поддержка государства
|Возможное замедление конкуренции
FAQ
Сколько средств выделено на проект?
530 млрд вон (около 390 млн долларов).
Какие компании участвуют?
LG AI Research, SK Telecom, Naver Cloud, NC AI и стартап Upstage.
Чем корейские модели отличаются от западных?
Они адаптированы к национальному языку и культуре, что делает их более точными в локальном контексте.
Мифы и правда
-
Миф: только гиганты могут создавать конкурентные LLM.
Правда: стартап Upstage доказал обратное.
-
Миф: масштаб модели всегда определяет её качество.
Правда: Solar Pro 2 с 31B параметров обходит более крупные модели.
-
Миф: национальные проекты не могут конкурировать с OpenAI.
Правда: корейские модели уже превосходят глобальных игроков по корейским метрикам.
3 интересных факта
• Южная Корея проверяет прогресс проектов каждые полгода и оставляет только лучших.
• SK Telecom открыла исходный код модели AX 3.1 для разработчиков.
• Naver внедряет ИИ даже в сервис для одиноких пожилых людей (CLOVA Carecall).
Исторический контекст
-
2021 — Naver запускает HyperCLOVA.
-
2023 — SK Telecom выводит персонального агента A.
-
2024 — Upstage выпускает Solar Pro 2.
-
2025 — правительство выделяет 530 млрд вон пяти компаниям.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru