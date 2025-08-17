Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Чарльстон
© commons.wikimedia.org by Chris Pruitt is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license
Евгений Акопян Опубликована сегодня в 2:48

Южная Каролина удивляет: девять городов дарят больше, чем океан и пальмы

Южная Каролина — это не только пляжи и Чарльстон. Этот штат напоминает портативное зарядное устройство: стоит съехать с межштатной трассы и оказаться у солончака, реки с чёрной водой или соснового хребта, и батарейка внутренней энергии снова наполняется. Девять городов, девять уникальных способов восстановить силы — от морских бризов до горных троп.

Бофорт: город, который слушает

Испанский мох здесь не просто украшает деревья — он будто прислушивается к шёпоту истории. Бэй-стрит с её архитектурой XVIII-XIX веков показывает, почему Бофорт получил статус Национального исторического памятника. Город помнит довоенные плантации и оккупацию армией Союза, сохраняя культуру гулла и атмосферу реконструкции.

Стоит заглянуть в Penn Center на острове Святой Елены, пройтись до дома Джона Марка Вердье и завершить прогулку в Waterfront Park, наблюдая реку Бофорт с качелей. Для ночлега идеально подойдёт Anchorage 1770, где завтрак подают на веранде с видом на болота.

Блаффтон: ритм у реки Мэй

На высоком берегу реки Мэй сохранились довоенные дома и церковь Креста (1857 год), стены которой до сих пор обшиты кипарисом. В 1844 году здесь зародилось "Движение Блаффтона" — предвестие будущих сецессионистских событий.

Сегодня в Старом городе жизнь течёт неторопливо: утро начинается с кофе в Corner Perk, днём стоит заглянуть в художественную галерею Pluff Mudd, а вечером — ужин в The Bluffton Room. Ночь лучше провести в бутик-отеле Old Town Bluffton Inn.

Эйкен: город для лошадей

Когда-то сюда приезжали богатые северяне спасаться от зимы, и Эйкен превратился в центр конного спорта. Улицы до сих пор больше подходят для верховой езды, чем для машин. В центре раскинулся лес Хичкока на 2000 акров с сетью старых троп.

После завтрака в New Moon Café можно прогуляться по садам Хоуплендс или посетить Зал славы скачек. Ужин — в легендарном The Willcox, где до сих пор горит камин, а вино подают под высокими потолками XIX века.

Джорджтаун: там, где реки встречаются с морем

Город стоит в месте слияния пяти рек и когда-то был крупнейшим портом по экспорту риса. Богатое прошлое читается в георгианском доме Камински и кирпичной церкви Принс-Джордж-Винья.

Здесь обязательно стоит выпить кофе в Brewed Awakening, заглянуть в Морской музей и Музей риса, а вечером прогуляться по набережной Harborwalk, где в воздухе смешиваются запахи соли и ила.

Кэмден: город охотников на лис

Основанный ещё до революции, Кэмден хранит колониальную сетку улиц и дух ранней Америки. Весной у конюшен Hunt Country всё ещё собираются на охоту.

В Books on Broad & Coffee завтракают булочками и книгами, а исторический мемориал войны за независимость погружает в прошлое. Вечером стоит заглянуть в Sam Kendall's с его кирпичными стенами и блюдами под жестяными потолками.

Клемсон: студенческий дух и горные тропы

Город вырос вокруг университета, но его душа уходит глубже — в историю плантации Форт-Хилл. Сейчас Клемсон живёт ритмом студентов и озера Хартвелл.

Здесь утро начинается с кофе в All In Coffee Shop, днём — прогулка по Ботаническому саду, а вечером — ужин в Esso Club или закат у понтонных доков. Ночь стоит провести в бутик-отеле Abernathy с видом на кампус.

Фолли-Бич: изгнание по желанию

Этот остров в семи милях от Чарльстона называют "Washout" — рай для серферов. После урагана "Хьюго" характер волн изменился, но дух свободы остался прежним.

Здесь можно позавтракать в Lost Dog Café, прогуляться к маяку острова Моррис и остаться в единственном отеле Tides Folly Beach, где запах соли чувствуется даже в коридорах.

Остров Палм: тишина среди прибоя

Сюда когда-то приезжали на пароме и трамвае, и до сих пор ритм жизни остаётся неспешным. Утро начинается с омлета в Sea Biscuit Café, днём лучше взять каяк или паром до острова Дьюис, а вечером поужинать в Coda del Pesce с видом на Атлантику.

Travelers Rest: город велосипедов

Его название связано с тем, что здесь останавливались путешественники XIX века. Теперь бывшие железнодорожные пути превратились в велотропу, и город живёт дыханием педалей.

Днём стоит заглянуть в Tandem Creperie, вечером — в пивоварню Swamp Rabbit Brewery, а переночевать лучше всего в отеле Domestique, созданном велогонщиком Джорджем Хинкепи.

