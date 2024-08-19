Быстрые соусы для пасты: несколько простых, но вкусных вариантов

Песто
Используйте магазинный песто в качестве быстрого и вкусного соуса для пасты. Улучшите его такими ингредиентами, как вяленые помидоры, оливки или курица на гриле, чтобы добавить изюминку.
Сырный соус
Приготовьте простое, но изысканное блюдо из пасты, перемешав горячую пасту с большим количеством сыра пармезан или пекорино, сбрызните оливковым маслом и посыпьте черным перцем.
Овощной
Обжарьте смесь красочных овощей, таких как болгарский перец, кабачки и помидоры черри. Перемешайте их с приготовленной пастой и добавьте немного бальзамического соуса или лимонного сока.
Фета
Выпекаем кусочек сыра фета с помидорами черри до мягкости и кремообразности. Смешайте с приготовленной пастой, чтобы получить восхитительную еду.
Масло с травами
Добавьте в оливковое масло такие травы, как розмарин, тимьян или базилик. Сбрызните этим ароматным маслом приготовленные макароны.
Фото: flickr.com/Michele Ursino (Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license)
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