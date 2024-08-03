Сметанный соус с зеленью и творогом: идеальное дополнение к картошке или овощным оладьям

Сметанный соус с зеленью и творогом: для него подойдёт щавель, петрушка, зелёный лук

Сметанный соус с зеленью и творогом — идеальное сочетание свежести и нежного вкуса. В его состав могут входить различные виды зелени, такие как щавель, зелёный лук, петрушка, кресс-салат и другие. Добавление веточки мяты придаёт соусу освежающий аромат. Этот соус прекрасно сочетается с варёными яйцами и картофелем.

Для приготовления соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:

яйца — 2 штуки;

зелень — 300 грамм;

лимон — 1 штука;

растительное масло — 1 столовая ложка;

сметана — 150 грамм;

творог — 130 грамм;

греческий йогурт — 150 грамм;

соль и перец по вкусу.

Процесс приготовления соуса состоит из нескольких этапов:

Сварите яйца вкрутую, остудите их и отделите желтки от белков. Промойте зелень и мелко нарежьте её. Выжмите сок из лимона (примерно 1 чайная ложка). Смешайте желтки с маслом и лимонным соком при помощи вилки. Белки в этом рецепте не используются. Взбейте в блендере сметану, творог, греческий йогурт, зелень, желтковую смесь, соль и перец до получения однородной массы.

Этот нежный соус станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом и ароматом.

Фото: commons.wikimedia.org/Urek Meniashvili (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)