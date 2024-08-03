Сметанный соус с зеленью и творогом: идеальное дополнение к картошке или овощным оладьям

Сметанный соус с зеленью и творогом — идеальное сочетание свежести и нежного вкуса. В его состав могут входить различные виды зелени, такие как щавель, зелёный лук, петрушка, кресс-салат и другие. Добавление веточки мяты придаёт соусу освежающий аромат. Этот соус прекрасно сочетается с варёными яйцами и картофелем.
Для приготовления соуса вам понадобятся следующие ингредиенты:
- яйца — 2 штуки;
- зелень — 300 грамм;
- лимон — 1 штука;
- растительное масло — 1 столовая ложка;
- сметана — 150 грамм;
- творог — 130 грамм;
- греческий йогурт — 150 грамм;
- соль и перец по вкусу.
Процесс приготовления соуса состоит из нескольких этапов:
- Сварите яйца вкрутую, остудите их и отделите желтки от белков.
- Промойте зелень и мелко нарежьте её. Выжмите сок из лимона (примерно 1 чайная ложка).
- Смешайте желтки с маслом и лимонным соком при помощи вилки. Белки в этом рецепте не используются. Взбейте в блендере сметану, творог, греческий йогурт, зелень, желтковую смесь, соль и перец до получения однородной массы.
Этот нежный соус станет отличным дополнением к вашему столу и порадует вас своим вкусом и ароматом.
Фото: commons.wikimedia.org/Urek Meniashvili (Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported)
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