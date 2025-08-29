Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Стейк из говядины с винным соусом
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 14:57

Сочность и нежность: как говядина сувид превращает обед в праздник

Как правильно приготовить говядину сувид: советы от кулинаров

Вы когда-нибудь задумывались, как добиться ресторанного качества мяса, не выходя из дома? Говядина сувид — это именно тот способ, который подарит вам невероятную сочность и нежность в каждом кусочке. Приготовление при низкой температуре раскрывает все ароматы мяса и делает его мягким и равномерно прожаренным. Это лучший метод, чтобы получить безупречный результат без лишних усилий.

Ингредиенты

  • Говядина — 300 г
  • Чеснок — 1 зубчик
  • Розмарин — 1 веточка
  • Сливочное масло — 20 г
  • Соль — по вкусу
  • Перец черный молотый — по вкусу

Пошаговое приготовление

Для начала подготовьте все ингредиенты. Лучше всего использовать мягкие и бескостные куски мяса, такие как вырезка или антрекот. Если у вас есть более жесткие части, они тоже подойдут, но время и температура готовки могут измениться.

Разогрейте сувид до 57℃ (это температура для прожарки Medium). Если вы предпочитаете другую степень прожарки, настройте температуру соответственно. Установите время приготовления на 1,5 часа.

Посолите и поперчите мясо, добавьте веточку розмарина. По желанию, можно добавить чеснок или другие любимые специи. Поместите мясо в вакуумный пакет и завакуумируйте его. Когда вода в сувид достигнет нужной температуры, опустите мясо так, чтобы оно было полностью покрыто водой.

Очистите чеснок и разрежьте его пополам. Растопите сливочное масло на сковороде и обжарьте чеснок до золотистого цвета, добавив немного растительного масла, чтобы избежать дымления. На сильном огне обжарьте мясо с обеих сторон до румяной корочки. Не задерживайтесь на сковороде слишком долго, чтобы сохранить нужную степень прожарки внутри.

Для красивого рисунка можно обжарить мясо на сковороде-гриль. Ваше блюдо готово.

