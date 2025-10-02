Ошибка, из-за которой заквасочный хлеб не поднимется: тысячи кулинаров теряют время зря

В последние годы всё больше людей обращают внимание на то, что они кладут на свой стол. Интерес к традиционным продуктам растёт, и одним из символов этого движения стал хлеб на закваске. Его ценят не только за аромат и вкус, но и за то, что он мягче воздействует на организм и отличается от привычного магазинного батона.

Обычные хлебобулочные изделия часто содержат добавки, ускорители брожения и консерванты. Заквасочный хлеб же готовится на основе простейших ингредиентов — муки, воды и соли. Ключевая особенность в том, что тесто поднимается не благодаря промышленным дрожжам, а благодаря живым микроорганизмам, содержащимся в "стартере" — закваске.

Чем закваска отличается от дрожжей

Процесс приготовления хлеба на закваске занимает больше времени — иногда сутки или даже больше. Но именно в этой неторопливости скрыта ценность. Микроорганизмы расщепляют часть крахмалов и глютена, что делает продукт легче для пищеварения. А ещё обогащают его витаминами группы В и органическими кислотами.

Сравнение