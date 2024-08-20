Ученые предложили новое объяснение загадочного космического сигнала, который долгое время смущал астрономов

Учёные из Университета Пуэрто-Рико предложили новое объяснение загадочного "Wow!"-сигнала, который был зафиксирован в 1977 году и долгое время считался возможным свидетельством внеземной цивилизации. В новом исследовании на arXiv учёные предположили, что сигнал мог быть вызван излучением природного космического лазера (мазера) из межзвёздных облаков водорода, расположенных вблизи красного карлика Тигарден, находящегося в 12,5 световых годах от Земли.
Хотя сигнал был значительно мощнее обычных вспышек звезды, исследователи считают, что его источником могла быть нейтронная звезда. Этот случай считается первым зарегистрированным примером природного водородного мазера в космосе, но не подтверждает наличие внеземного разума.
Фото: jpl.nasa.gov/NASA/Canberra Deep Space Communication Complex (public domain)
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