Ученые предложили новое объяснение загадочного космического сигнала, который долгое время смущал астрономов

В США заявили, что внеземной сигнал "Wow" может быть излучением космического лазера

Учёные из Университета Пуэрто-Рико предложили новое объяснение загадочного "Wow!"-сигнала, который был зафиксирован в 1977 году и долгое время считался возможным свидетельством внеземной цивилизации. В новом исследовании на arXiv учёные предположили, что сигнал мог быть вызван излучением природного космического лазера (мазера) из межзвёздных облаков водорода, расположенных вблизи красного карлика Тигарден, находящегося в 12,5 световых годах от Земли.

Хотя сигнал был значительно мощнее обычных вспышек звезды, исследователи считают, что его источником могла быть нейтронная звезда. Этот случай считается первым зарегистрированным примером природного водородного мазера в космосе, но не подтверждает наличие внеземного разума.

Фото: jpl.nasa.gov/NASA/Canberra Deep Space Communication Complex (public domain)