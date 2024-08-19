Кислый привкус у кофе: две причины, почему так может получиться

Почему кофе получается кислым на вкус?

Кислый привкус кофе может быть вызван разными причинами.

Как пишет издание "АиФ", одна из них — избыток воды при заваривании, что мешает правильному выделению вкусовых веществ. Важно соблюдать правильные пропорции.

Ещё одна причина кислого вкуса кофе — неправильное хранение. Окисление сухого продукта может произойти из-за брожения или неправильного хранения. Зёрна становятся старыми и теряют свой вкус.

Некоторые производители намеренно добавляют фруктовые кислоты в кофе, чтобы придать напитку особый вкус с характерной кислинкой. Есть ценители такого кофе. Лёгкая кислинка также характерна для некоторых сортов кофе из Гондураса, Руанды, Эфиопии и Кении.

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