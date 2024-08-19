Кислый привкус у кофе: две причины, почему так может получиться

Кислый привкус кофе может быть вызван разными причинами.
Как пишет издание "АиФ", одна из них — избыток воды при заваривании, что мешает правильному выделению вкусовых веществ. Важно соблюдать правильные пропорции.
Ещё одна причина кислого вкуса кофе — неправильное хранение. Окисление сухого продукта может произойти из-за брожения или неправильного хранения. Зёрна становятся старыми и теряют свой вкус.
Некоторые производители намеренно добавляют фруктовые кислоты в кофе, чтобы придать напитку особый вкус с характерной кислинкой. Есть ценители такого кофе. Лёгкая кислинка также характерна для некоторых сортов кофе из Гондураса, Руанды, Эфиопии и Кении.
Фото:
www.flickr.com/ Zacharias Korsalka (public domain)
Байден: заключение сделки по прекращению огня в Газе ещё возможно
46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден сообщил, что работа над сделкой по прекращению боевых действий и обмену заложниками между Израилем и палестинской политической и военной организацией ХАМАС всё ещё находится в процессе. По мнению американского лидера, её заключение ещё, вполне вероятно, может произойти. Об этом он информировал сотрудников средств массовой информации официальной резиденции США.
WP: из-за двусмысленности соглашения по Газе бои могут продолжиться
Формулировки вероятного соглашения о высвобождении заложников в секторе Газа имеют двоякий смысл. По этой причине появляются подозрения, что оно не будет способно полностью прекратить вооружённый конфликт между Израилем и палестинской политической и военной организацией ХАМАС. Об этом информирует американское издание Washington Post.
Алексей Михайловский признался, что вмешался в отношения Бузовой и Третьякова
Продюсер известного реалити-шоу "Дом-2" Алексей Михайловский рассказал, что сыграл ключевую роль в расставании Ольги Бузовой и Романа Третьякова.
ЛДПР: необходимо запретить трудовым мигрантам перевозить свои семьи в РФ
Некоторые депутаты Государственной думы от националистической политической партии Российской Федерации ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в нижнюю палату Федерального собрания проект, который запрещает не имеющим российского гражданства трудовым мигрантам транспортировать свою семью в государство. С законопроектом ознакомилось российское информационное агентство РИА Новости.