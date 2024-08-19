Logo
Курсы валют:
  • Обменный курс USD по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 88,9062
  • Обменный курс EUR по ЦБ РФ на 17.08.2024 : 97,839
Почему кофе получается кислым на вкус?
  1. Главная
  2. Еда
  • Опубликована сегодня в 5:12

Кислый привкус у кофе: две причины, почему так может получиться

Почему кофе получается кислым на вкус?

Кислый привкус кофе может быть вызван разными причинами.

Как пишет издание "АиФ", одна из них — избыток воды при заваривании, что мешает правильному выделению вкусовых веществ. Важно соблюдать правильные пропорции.

Ещё одна причина кислого вкуса кофе — неправильное хранение. Окисление сухого продукта может произойти из-за брожения или неправильного хранения. Зёрна становятся старыми и теряют свой вкус.

Некоторые производители намеренно добавляют фруктовые кислоты в кофе, чтобы придать напитку особый вкус с характерной кислинкой. Есть ценители такого кофе. Лёгкая кислинка также характерна для некоторых сортов кофе из Гондураса, Руанды, Эфиопии и Кении.

Фото:
www.flickr.com/ Zacharias Korsalka (public domain)

Мир

Байден: заключение сделки по прекращению огня в Газе ещё возможно

Байден: заключение сделки по прекращению огня в Газе ещё возможно

46-ой глава Соединённых Штатов Америки Джо Байден сообщил, что работа над сделкой по прекращению боевых действий и обмену заложниками между Израилем и палестинской политической и военной организацией ХАМАС всё ещё находится в процессе. По мнению американского лидера, её заключение ещё, вполне вероятно, может произойти. Об этом он информировал сотрудников средств массовой информации официальной резиденции США.

Читать полностью
WP: из-за двусмысленности соглашения по Газе бои могут продолжиться

WP: из-за двусмысленности соглашения по Газе бои могут продолжиться

Формулировки вероятного соглашения о высвобождении заложников в секторе Газа имеют двоякий смысл. По этой причине появляются подозрения, что оно не будет способно полностью прекратить вооружённый конфликт между Израилем и палестинской политической и военной организацией ХАМАС. Об этом информирует американское издание Washington Post.

Читать полностью

Общество

Алексей Михайловский признался, что вмешался в отношения Бузовой и Третьякова

Алексей Михайловский признался, что вмешался в отношения Бузовой и Третьякова

Продюсер известного реалити-шоу "Дом-2" Алексей Михайловский рассказал, что сыграл ключевую роль в расставании Ольги Бузовой и Романа Третьякова.

Читать полностью
ЛДПР: необходимо запретить трудовым мигрантам перевозить свои семьи в РФ

ЛДПР: необходимо запретить трудовым мигрантам перевозить свои семьи в РФ

Некоторые депутаты Государственной думы от националистической политической партии Российской Федерации ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким внесёт в нижнюю палату Федерального собрания проект, который запрещает не имеющим российского гражданства трудовым мигрантам транспортировать свою семью в государство. С законопроектом ознакомилось российское информационное агентство РИА Новости.

Читать полностью

Новости