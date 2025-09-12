Сметанное печенье: как один кусочек вернет детские воспоминания и разгонит скуку вечера в один миг

Представьте себе: нежное, рассыпчатое печенье, которое буквально улетает с тарелки, пока вы только думаете о чашке чая. Это не сказка — это простой рецепт из доступных продуктов, где сметана делает тесто воздушным и слоеным. Готовы удивить семью? Давайте разберемся шаг за шагом!

Ингредиенты для теста

Пшеничная мука высшего сорта: 260 г (или чуть больше/меньше по необходимости)

Сметана (жирностью 20-25%, густая): 200 г

Сливочное масло (комнатной температуры): 140 г

Сахар: 80 г

Яйцо: 1 шт.

Сахар: 3 ст. л.

Пошаговый рецепт: от подготовки до готовки

Достаньте сливочное масло заранее, чтобы оно стало мягким. Сметана должна быть густой, не жидкой. Муку возьмите высшего сорта. В миске соедините мягкое масло и сметану. Взбейте миксером до однородности.

Всыпьте сахар и взбейте еще раз. Просейте муку и постепенно добавляйте в смесь. Количество может варьироваться — ориентируйтесь на консистенцию. Если тесто слишком жидкое, прибавьте еще 1-2 ст. л. муки.

Оно должно быть мягким, слегка липким и эластичным. Сформируйте шар. Заверните тесто в пленку и уберите в холодильник на 1 час. На присыпанной мукой поверхности раскатайте пласт толщиной 5-7 мм. Вырежьте заготовки формочкой или ножом.

Разложите на противне, застеленном пергаментом. Печенье не расплывется, но слегка поднимется. Взбейте яйцо до однородности. Нанесите яйцо на поверхность (осторожно, чтобы не стекло), посыпьте сахаром.

Разогрейте духовку до 200°C и пеките 15-20 минут до золотистого цвета. Дайте остыть и подавайте.