Как всего за 15 минут создать соус, который станет звездой вашего стола
Этот нежный сметанный соус станет универсальным дополнением к мясу, овощам или гарнирам. Готовится просто, а результат впечатляет!
Ингредиенты
- Пшеничная мука — 20 г
- Сметана — 50 г (можно любой жирности)
- Вода — 200 мл
- Соль — по вкусу
Приготовление
Разогрейте сковороду и просейте на неё муку. Убавьте огонь и обжаривайте муку до кремового оттенка, постоянно помешивая. Дайте остыть. Влейте немного горячей воды и тщательно разотрите комочки. Добавьте остальную воду, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.
Добавьте сметану, перемешайте до однородности. Посолите. При желании можно добавить перец, паприку или травы. Доведите до кипения на медленном огне. Если соус слишком густой — добавьте воды. Для идеальной текстуры пропустите через сито или взбейте блендером.
Подавайте к мясу, овощам или гарнирам.
