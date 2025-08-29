Как всего за 15 минут создать соус, который станет звездой вашего стола

Этот нежный сметанный соус станет универсальным дополнением к мясу, овощам или гарнирам. Готовится просто, а результат впечатляет!

Ингредиенты

Пшеничная мука — 20 г

Сметана — 50 г (можно любой жирности)

Вода — 200 мл

Соль — по вкусу

Приготовление

Разогрейте сковороду и просейте на неё муку. Убавьте огонь и обжаривайте муку до кремового оттенка, постоянно помешивая. Дайте остыть. Влейте немного горячей воды и тщательно разотрите комочки. Добавьте остальную воду, доведите до кипения и варите 2-3 минуты.

Добавьте сметану, перемешайте до однородности. Посолите. При желании можно добавить перец, паприку или травы. Доведите до кипения на медленном огне. Если соус слишком густой — добавьте воды. Для идеальной текстуры пропустите через сито или взбейте блендером.

Подавайте к мясу, овощам или гарнирам.