Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Каштановый торт с орехами
Каштановый торт с орехами
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Еда
Алина Семёнова Опубликована сегодня в 6:50

Этот советский торт изменил правила игры: простота и вкус в каждой порции

Торт Новинка с чередованием светлых и тёмных коржей готовится на основе сметанного крема

Торт "Новинка" — это простая, но эффектная выпечка, которая напоминает сладкий привет из советского прошлого. Он отличается лёгкостью приготовления, доступными ингредиентами и очень нежным вкусом. Пористые бисквитные коржи и сметанный крем создают идеальное сочетание, а контраст светлого и тёмного теста делает торт ещё более красивым.

Особенности торта

Главное преимущество "Новинки" — простота. Его легко испечь даже тем, кто редко занимается выпечкой. Масло можно заменить маргарином, крем готовится всего из трёх компонентов, а пропитка фруктовым соком придаёт дополнительную сочность.

Сравнение с другими тортами

Торт Крем Особенности Сложность
Новинка Сметанный Простой, лёгкий, пропитанный соком Легко приготовить
Медовик Сметанный или сливочный Медовые коржи, яркий аромат Средняя
Прага Шоколадный Насыщенный, плотный вкус Более сложный
Бисквит с масляным кремом Масляный Сытный, калорийный Средняя

Советы шаг за шагом

  1. Масло растопите заранее и остудите — горячее масло испортит тесто.

  2. Обязательно просеивайте муку — это делает коржи более воздушными.

  3. Взбивайте яйца с сахаром до пышной массы, чтобы тесто получилось пористым.

  4. Делите тесто на две части: одна останется белой, в другую добавьте какао.

  5. Выпекайте коржи при 180 °С, проверяя шпажкой готовность.

  6. Сметану для крема берите средней жирности (15-20 %) — она лучше пропитает бисквит.

  7. Каждый корж слегка сбрызните фруктовым соком — он придаст лёгкую кислинку.

  8. После сборки дайте торту настояться в холодильнике не меньше 8-10 часов.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: использовать слишком жидкую сметану.
    Последствие: крем стечёт, а коржи будут мокрыми.
    Альтернатива: брать сметану 20 % и выше или слегка отцедить её через марлю.

  • Ошибка: не пропитывать коржи.
    Последствие: торт получится сухим.
    Альтернатива: сбрызгивать фруктовым или ягодным соком.

  • Ошибка: недопечь коржи.
    Последствие: тесто внутри будет влажным и тяжёлым.
    Альтернатива: проверять деревянной шпажкой.

А что если…

Если вместо сока использовать сироп или ликёр, торт получится более насыщенным по вкусу. В крем можно добавить немного какао или тёртого шоколада — получится шоколадная вариация.

Плюсы и минусы

Плюсы Минусы
Простота приготовления Нужна ночь на пропитку
Доступные ингредиенты Крем не держит форму для сложного декора
Вкусный и нежный Калорийность выше средней
Красивый контрастный срез Без пропитки может быть суховатым

FAQ

Можно ли заменить сметанный крем на другой?
Да, подойдёт сливочный или творожный крем, но классика — именно сметанный.

Сколько хранится торт?
В холодильнике — до 3 дней, под закрытой крышкой.

Как украсить торт?
Можно посыпать крошкой от обрезков коржей, орехами, кокосовой стружкой или какао.

Мифы и правда

  • Миф: для торта нужны дорогие ингредиенты.
    Правда: всё необходимое — простые продукты из ближайшего магазина.

  • Миф: выпекать коржи сложно.
    Правда: процесс напоминает обычный кекс, с которым справится даже новичок.

  • Миф: сметанный крем всегда жидкий.
    Правда: при правильной сметане крем отлично держится и пропитывает коржи.

3 интересных факта

  1. В советское время "Новинка" был одним из самых популярных домашних тортов.

  2. Его часто готовили на праздники, так как он требовал минимум ингредиентов.

  3. Контрастные коржи делали торт особенно привлекательным при подаче.

Исторический контекст

1960-70-е: торт активно пекли в советских семьях.

1980-е: "Новинка" вошёл в поваренные книги как пример простой домашней выпечки.

Сегодня: торт снова в моде благодаря своей лёгкости и ностальгическому вкусу.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Тёплый салат с курицей, баклажанами и помидорами сохраняет питательные свойства при запекании сегодня в 3:30

Куриный салат с баклажанами переворачивает представление о закусках: теперь это полноценное блюдо

Тёплый салат с курицей и баклажанами — яркое блюдо для уютного ужина или праздника. Узнайте, как приготовить его с пользой и вкусом.

Читать полностью » Мясо в тандыре сохраняет сочность благодаря равномерному нагреву сегодня в 2:28

Секрет сочного мяса раскрыт: этот способ даже сухое филе превращается в деликатес

Мясо в тандыре — это блюдо с историей и особым вкусом. Узнайте секреты приготовления, чтобы мясо всегда получалось сочным и ароматным.

Читать полностью » Люля-кебаб из баранины на сковороде сохраняет сочность при правильном приготовлении сегодня в 2:25

Кебабы на сковороде: шеф-повара признали — это новый уровень восточной кухни

Люля-кебаб из баранины можно приготовить даже без мангала. Узнайте секреты правильного фарша и специй, чтобы мясо получилось сочным.

Читать полностью » Повар рассказал простой рецепт запеканки из доступных продуктов сегодня в 2:16

Кабачки, курица и сыр: трио, которое меняет представление о запеканке

Лёгкая, ароматная и простая в приготовлении летняя запеканка из курицы и овощей — идеальное блюдо для тёплого сезона. Узнайте секреты её успеха.

Читать полностью » Мини курники с курицей получаются сочными сегодня в 1:22

Мини курники — хит сезона: как превратить обычный ужин в праздник вкуса

Мини курники с курицей — идеальная выпечка для дома, работы и пикника. Узнайте, как приготовить их так, чтобы они всегда получались сочными.

Читать полностью » Повар: классический рецепт баклажанной икры отличается лёгкой остринкой сегодня в 1:21

Синенькая или заморская: три способа приготовить легендарную икру

Август — лучшее время для ароматных заготовок. Узнайте три проверенных рецепта баклажанной икры и откройте новые вкусовые комбинации.

Читать полностью » Творожный торт с желатином печеньем получается нежным сегодня в 1:19

Десерт, который перевернул представление о тортах: желатин творит чудеса

Легкий творожный торт без выпечки с желатином и печеньем готовится всего за 40 минут. Он станет нежным десертом для всей семьи и удивит гостей.

Читать полностью » Эксперт: йогурт предложен как замена майонеза в помидорной закуске сегодня в 0:26

Секрет лёгкой закуски: обычные томаты заменят дорогие канапе

Лёгкая и эффектная закуска из помидоров с сырной начинкой удивит простотой приготовления и возможностью адаптировать рецепт под любой вкус.

Читать полностью »

Новости
Наука

Учёные США выяснили: метформин действует на нейроны гипоталамуса, а не только на печень
Садоводство

Спанбонд используют весной и осенью для рассады и зимнего укрытия огородных культур
Наука

Франсцинелла стала пятым случаем фиксации спор в пермских слоях мира — исследователи
Красота и здоровье

Чеснок по совету эксперта Джоша Акса действует быстрее благодаря высвобождению вещества аллицина
Садоводство

Садоводы предупреждают: многолетние сорняки осенью опаснее всего
Красота и здоровье

Врач Демьяновская: офисная работа приводит к остеохондрозу, сколиозу и артрозу суставов
Авто и мото

Эксперт-автоэлектрик: мультиметр показывает состояние предохранителей за минуту
Технологии

Стартап Friend потратил $1 млн на рекламу ИИ-гаджета в метро Нью-Йорка
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet