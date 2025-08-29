Нежность в каждом кусочке: как торт сметанный покоряет сердца

Задумывались ли вы, почему сметанник из Бахетле стал настоящим кулинарным хитом? Этот торт, по сути, пирог, но его нежность и вкус делают его поистине волшебным. Каждый, кто его пробует, сразу же начинает искать рецепт, и мы рады поделиться им с вами!

Ингредиенты

Пшеничная мука — 300 гр

Соль — 1 чайн. л.

Сахар — 1 стол. л.

Куриные яйца — 1 шт.

Сухие дрожжи — 1 чайн. л.

Молоко — 180 мл

Подсолнечное масло — 2 стол. л.

Сода — 0.2 чайн. л.

Ингредиенты для начинки

Куриные яйца — 4 шт.

Сахар — 6 стол. л.

Сметана — 500 гр

Пошаговое приготовление

Начните с того, что подготовьте и отмерьте все необходимые ингредиенты. В миску налейте теплое молоко, добавьте дрожжи, сахар, яйцо и щепотку соды. Хорошо перемешайте. Постепенно просеивайте в жидкую смесь муку с солью, затем замесите тесто до эластичного состояния. Чтобы облегчить процесс, можно бросить тесто на поверхность несколько раз.

Поместите тесто в миску, смажьте растительным маслом, накройте пленкой и оставьте на 1-1.5 часа для подъема. В отдельной миске соедините сметану, яйца и сахар. Перемешайте до однородной массы и оставьте на столе, чтобы температура начинок совпадала.

Смажьте форму растительным маслом, раскатайте подошедшее тесто и перенесите его в форму. Распределите тесто по дну и бортикам. Вылейте начинку на тесто. Нарежьте выступающие бортики на лепестки шириной 1-1.5 см и загните их на начинку, прижимая верхние лепестки пальцем.

Дайте пирогу отдохнуть 5 минут, затем поместите его в разогретую до 180 градусов духовку на 35 минут. После выпекания дайте торту остыть. Начинка застынет и станет удивительно нежной. Заварите чай и наслаждайтесь.