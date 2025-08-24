Съедобный букет: секрет выпечки, которая затмит на столе даже самые красивые десерты

Хотите превратить обычную выпечку в произведение искусства? Этот пирог не только бесподобно вкусный, но и поразительно красивый. Его изящный вид, напоминающий цветок розы, сделает его звездой любого стола.

Ингредиенты

Мука пшеничная — 260 г

Сахар — 180 г

Сметана (20%) — 150 г

Масло растительное (без запаха) — 70 мл

Яйца крупные — 3 шт.

Яблоки кисло-сладкие, плотные — 3 крупных шт.

Ванильный сахар — 1 ст. л.

Разрыхлитель — 1 ч. л. с горкой

Соль — щепотка (около 2 г)

Приготовление

От того, как вы взобьете яйца, зависит воздушность вашего пирога. Нельзя взбивать массу добела и до плотности — белок утратит воздушные пузырьки, которые поднимают тесто. Включите духовку разогреваться до 180°C. В глубокой миске соедините яйца, ванильный сахар и соль. Взбивайте миксером, постепенно добавляя сахар, до пышной светлой массы.

Не прекращая взбивать, влейте сметану и растительное масло. Добейтесь однородности. Муку просейте вместе с разрыхлителем и частями введите в яичную смесь. Аккуратно перемешайте лопаткой. Тесто должно получиться средней густоты, как на оладьи.

Одно яблоко очистите от кожуры, удалите сердцевину и нарежьте тонкими дольками. Форму для выпекания (диаметром 20-22 см) застелите пергаментом, а бортики смажьте сливочным маслом. Вылейте в форму половину теста и разровняйте. Равномерно распределите по поверхности дольки очищенного яблока. Покройте яблоки оставшимся тестом.

Вторые два яблока (желательно с яркой кожурой для красоты) нарежьте на очень тонкие ломтики, не снимая кожуру. Теперь самое интересное: соберите по несколько ломтиков вместе и воткните их в тесто по кругу, формируя лепестки розы. Отправьте форму в разогретую духовку примерно на 1 час. Готовность проверяйте деревянной шпажкой — она должна выходить сухой и чистой.

Яблоки для этого блюда лучше берите кисло-сладкие, плотные, не рыхлые. Яблоки с рыхлой мякотью быстро разварятся и потеряют форму. Достаньте готовый пирог из формы, дайте ему немного остыть и перед подачей щедро посыпьте сахарной пудрой. Этот ароматный и сочный десерт станет идеальным завершением любого обеда.