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Свекольник с фрикадельками: лёгкий рецепт для насыщенного обеда
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Как приготовить ароматный свекольник с фрикадельками: пошаговый рецепт простого и вкусного супа

Свекольник с фрикадельками: лёгкий рецепт для насыщенного обеда

Борщ — это уникальное блюдо, которое трудно заменить, но можно разнообразить своё меню другим вкусным свекольным супом.

В данной статье представлен простой рецепт, который может стать любимым наравне с борщом, а возможно, и занять почетное место на вашем столе.

Приготовление этого свекольника не требует сложных навыков, основное время уходит на подготовку ингредиентов.

Для приготовления свекольника с фрикадельками вам потребуется:

  • 2 литра воды;
  • 300 г мясного фарша (лучше всего использовать смесь из 150 г свинины и 150 г говядины);
  • 2 крупные свеклы;
  • 4 средние картофелины;
  • 1 луковица;
  • 1 морковь;
  • 3 ст. л. томатной пасты;
  • 1 лавровый лист;
  • 0,5 ч. л. копченой паприки в порошке;
  • 1 щепотка острого перца;
  • 1 ст. л. яблочного уксуса;
  • соль и специи по вкусу;
  • масло для обжарки овощей.

Этапы приготовления:

Время приготовления составляет около 50 минут.

  1. Мелко нарежьте лук, а очищенный картофель нарежьте кубиками. Морковь и свеклу натрите на крупной терке.

  2. В кастрюлю налейте 2 литра воды и добавьте картофель вместе с лавровым листом. Доведите до кипения. Примечание: можно использовать мясной бульон вместо воды для более насыщенного вкуса.

  3. Посолите фарш и добавьте специи по вкусу. Сформируйте из него небольшие фрикадельки и аккуратно опустите их в кастрюлю с кипящей водой. Когда все фрикадельки будут добавлены, дождитесь повторного закипания, затем убавьте огонь и накройте кастрюлю крышкой.

  4. Пока суп варится, на сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте натертую морковь и обжаривайте ещё несколько минут. После этого добавьте свеклу и продолжайте жарить ещё 5 минут.

  5. Выложите обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем и фрикадельками. Варите на медленном огне до готовности свеклы, картофеля и мяса, что займет около 35-40 минут.

Важное примечание: старая свекла варится дольше, чем свежая.

За 5 минут до готовности смешайте томатную пасту с копченой паприкой, острым перцем и яблочным уксусом, затем добавьте смесь в суп.

Подавайте свекольник с ложкой сметаны и свежей зеленью. Петрушка отлично дополняет вкус этого блюда.

Фото: flickr.com/sunny mama (CC BY-SA 2.0 license)

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