Как приготовить ароматный свекольник с фрикадельками: пошаговый рецепт простого и вкусного супа

Свекольник с фрикадельками: лёгкий рецепт для насыщенного обеда

Борщ — это уникальное блюдо, которое трудно заменить, но можно разнообразить своё меню другим вкусным свекольным супом.

В данной статье представлен простой рецепт, который может стать любимым наравне с борщом, а возможно, и занять почетное место на вашем столе.

Приготовление этого свекольника не требует сложных навыков, основное время уходит на подготовку ингредиентов.

Для приготовления свекольника с фрикадельками вам потребуется:

2 литра воды;

300 г мясного фарша (лучше всего использовать смесь из 150 г свинины и 150 г говядины);

2 крупные свеклы;

4 средние картофелины;

1 луковица;

1 морковь;

3 ст. л. томатной пасты;

1 лавровый лист;

0,5 ч. л. копченой паприки в порошке;

1 щепотка острого перца;

1 ст. л. яблочного уксуса;

соль и специи по вкусу;

масло для обжарки овощей.

Этапы приготовления:

Время приготовления составляет около 50 минут.

Мелко нарежьте лук, а очищенный картофель нарежьте кубиками. Морковь и свеклу натрите на крупной терке. В кастрюлю налейте 2 литра воды и добавьте картофель вместе с лавровым листом. Доведите до кипения. Примечание: можно использовать мясной бульон вместо воды для более насыщенного вкуса. Посолите фарш и добавьте специи по вкусу. Сформируйте из него небольшие фрикадельки и аккуратно опустите их в кастрюлю с кипящей водой. Когда все фрикадельки будут добавлены, дождитесь повторного закипания, затем убавьте огонь и накройте кастрюлю крышкой. Пока суп варится, на сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте натертую морковь и обжаривайте ещё несколько минут. После этого добавьте свеклу и продолжайте жарить ещё 5 минут. Выложите обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем и фрикадельками. Варите на медленном огне до готовности свеклы, картофеля и мяса, что займет около 35-40 минут.

Важное примечание: старая свекла варится дольше, чем свежая.

За 5 минут до готовности смешайте томатную пасту с копченой паприкой, острым перцем и яблочным уксусом, затем добавьте смесь в суп.

Подавайте свекольник с ложкой сметаны и свежей зеленью. Петрушка отлично дополняет вкус этого блюда.

Фото: flickr.com/sunny mama (CC BY-SA 2.0 license)