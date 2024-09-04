Как приготовить ароматный свекольник с фрикадельками: пошаговый рецепт простого и вкусного супа

Борщ — это уникальное блюдо, которое трудно заменить, но можно разнообразить своё меню другим вкусным свекольным супом.
В данной статье представлен простой рецепт, который может стать любимым наравне с борщом, а возможно, и занять почетное место на вашем столе.
Приготовление этого свекольника не требует сложных навыков, основное время уходит на подготовку ингредиентов.
Для приготовления свекольника с фрикадельками вам потребуется:
- 2 литра воды;
- 300 г мясного фарша (лучше всего использовать смесь из 150 г свинины и 150 г говядины);
- 2 крупные свеклы;
- 4 средние картофелины;
- 1 луковица;
- 1 морковь;
- 3 ст. л. томатной пасты;
- 1 лавровый лист;
- 0,5 ч. л. копченой паприки в порошке;
- 1 щепотка острого перца;
- 1 ст. л. яблочного уксуса;
- соль и специи по вкусу;
- масло для обжарки овощей.
Этапы приготовления:
Время приготовления составляет около 50 минут.
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Мелко нарежьте лук, а очищенный картофель нарежьте кубиками. Морковь и свеклу натрите на крупной терке.
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В кастрюлю налейте 2 литра воды и добавьте картофель вместе с лавровым листом. Доведите до кипения. Примечание: можно использовать мясной бульон вместо воды для более насыщенного вкуса.
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Посолите фарш и добавьте специи по вкусу. Сформируйте из него небольшие фрикадельки и аккуратно опустите их в кастрюлю с кипящей водой. Когда все фрикадельки будут добавлены, дождитесь повторного закипания, затем убавьте огонь и накройте кастрюлю крышкой.
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Пока суп варится, на сковороде разогрейте небольшое количество масла и обжарьте лук до мягкости. Затем добавьте натертую морковь и обжаривайте ещё несколько минут. После этого добавьте свеклу и продолжайте жарить ещё 5 минут.
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Выложите обжаренные овощи в кастрюлю с картофелем и фрикадельками. Варите на медленном огне до готовности свеклы, картофеля и мяса, что займет около 35-40 минут.
Важное примечание: старая свекла варится дольше, чем свежая.
За 5 минут до готовности смешайте томатную пасту с копченой паприкой, острым перцем и яблочным уксусом, затем добавьте смесь в суп.
Подавайте свекольник с ложкой сметаны и свежей зеленью. Петрушка отлично дополняет вкус этого блюда.
Фото: flickr.com/sunny mama (CC BY-SA 2.0 license)
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