Банки с заготовками для супа
Банки с заготовками для супа
Олег Белов Опубликована сегодня в 22:02

Заморозила один раз — ела целый месяц: супы, которые всегда под рукой

Зажарка, лечо и рассольник в банках — основные заготовки для супов на зиму

Суп — одно из самых универсальных блюд, которое одинаково хорошо согревает зимой и освежает летом. Но не всегда есть время стоять у плиты. Решение простое — заготовить основу и ингредиенты заранее, чтобы потом просто "собрать" суп в одной кастрюле. Такой кулинарный конструктор поможет быстро приготовить вкусный обед даже в самый загруженный день.

Из чего состоит суп

Супы бывают самыми разными: от прозрачных бульонов до густых кремов и насыщенных борщей. Но практически в каждом рецепте присутствуют базовые компоненты:
• бульон;
• мясо или рыба;
• овощи;
• заправка;
• добавки для вкуса — соусы, грибы, зелень.

Каждый из этих элементов можно сделать впрок — заморозить, высушить, законсервировать или расфасовать в баночки.

Бульон — фундамент супа

Классический бульон варят из мяса на кости, но не менее вкусным получится овощной или рыбный вариант. Чтобы не тратить время каждый раз, бульон можно заготовить заранее и хранить в морозилке до четырёх месяцев.

Как заморозить бульон:

  1. Остудите и процедите жидкость.

  2. Перелейте в контейнеры, оставив немного места для расширения.

  3. Охладите в холодильнике, потом заморозьте.

Чтобы при разогреве бульон оставался прозрачным, не давайте ему закипеть. Размораживайте на плите, в микроволновке или в холодильнике.

Полезный лайфхак: заморозьте концентрированный бульон в виде кубиков — они спасут ситуацию, если готовый суп окажется пресным.

Мясо — сытная основа

Мясо можно замораживать как вместе с бульоном, так и отдельно. Главное — соблюдать правило однократной заморозки. Повторное охлаждение делает продукт сухим и безвкусным.

Как заморозить варёное мясо:
• остудите продукт;
• разберите на волокна или нарежьте кусочками;
• разложите по пакетам и уберите в морозилку.

Если используете копчёное мясо (например, для солянки), обязательно упакуйте его в два слоя — чтобы запах не впитывался в другие продукты. Без вакуумных пакетов можно обойтись, используя обычный зиплок и трубочку для удаления воздуха.

Овощи — база вкуса и цвета

Морковь, лук, перец, томаты — без них не обходится ни один суп. Заморозка — лучший способ сохранить аромат и пользу.

Морковь натрите, расфасуйте и уберите в морозилку — она прекрасно сохраняет вкус до года.

Лук лучше замораживать только для варки или жарки, ведь после разморозки он становится мягким. Хранится такой запас до восьми месяцев.

Томаты и перец можно измельчить в пюре и заморозить в формах. Чтобы снять кожицу, просто опустите помидоры на несколько секунд в кипяток, затем в холодную воду.

Такой овощной микс пригодится для борща, харчо, гаспачо или для быстрой пасты.

Заправки для супов — готовим банками

Домашние заправки экономят время и придают блюду насыщенность. Это может быть простая зажарка из моркови и лука или сложные овощные смеси.

Популярные варианты:
Зажарка - универсальная основа для борща и бульонов.
Рассольник в банке - с перловкой и солёными огурцами, можно заменить крупу по вкусу.
Лечо с кабачками и перцем - альтернатива магазинным овощным смесям.
Заправка для борща - экономит время на варке свёклы.
Щи с яблоками - добавляют лёгкую кислинку и аромат.
Смесь для голубцов или солянки - универсальная заготовка "на все случаи".

Эти баночки — настоящая находка для осени и зимы. Достаточно открыть, добавить в бульон — и суп готов.

Продукты для вкуса

Чтобы сделать блюдо особенным, добавьте немного "характера": соус, грибы или ароматные травы.

Соусы

Соусы способны полностью изменить вкус блюда. Они могут быть острыми, кисло-сладкими, пикантными или нежными.

Сливовый соус (ткемали) - идеален для харчо и мясных супов.
Лютеница - болгарская паста из перца, которая отлично подходит к бобовым супам.
Аджика из кабачков - придаёт лёгкую остринку.
Зелёная аджика - для тех, кто любит мягкие пряные вкусы и свежий цвет супа.

Грибы

Грибные заготовки превращают обычный бульон в ароматное блюдо.

Опята в маринаде - подойдут и для супа, и для закуски.
Лисички конфи - томлёные в масле грибы с насыщенным вкусом.
Грибное рагу - отличная база для супов-пюре.
Грибная икра - готовая добавка к супу или гарниру.

Травы

Свежая зелень придаёт блюдам аромат и свежесть. Замораживайте любимые травы порционно — так их удобно использовать.

Петрушка - подходит для всех супов и овощных блюд.
Базилик - универсальный вариант для мясных и овощных рецептов.
Укроп - сохраняет аромат даже после разморозки.

Храните зелень в виде кубиков в формах для льда — удобно добавлять прямо в кастрюлю.

Советы шаг за шагом

  1. Варите бульон сразу на несколько порций.

  2. Разделите ингредиенты на категории: мясо, овощи, зажарки, соусы.

  3. Упакуйте каждую категорию отдельно и подпишите дату.

  4. Соберите "наборы для супа": всё необходимое для одного блюда — в одном пакете.

  5. При необходимости просто добавьте содержимое в кастрюлю и доведите до вкуса.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

Ошибка: замораживать горячие продукты.
Последствие: появление конденсата и образование льда.
Альтернатива: остужайте заготовки до комнатной температуры.

Ошибка: хранить овощи без герметичной упаковки.
Последствие: запахи перемешиваются, вкус теряется.
Альтернатива: используйте зиплоки или вакуумные пакеты.

Ошибка: повторная заморозка мяса.
Последствие: сухой и невкусный продукт.
Альтернатива: замораживайте маленькими порциями.

А что если…

Вы забыли разморозить бульон? Не беда. Залейте кубик горячей водой — и получите экспресс-основу для супа.
А если нет времени на зажарку — добавьте в суп ложку лютеницы или аджики.

Плюсы и минусы заготовок

Плюсы Минусы
Экономия времени Требуется место в морозилке
Разнообразие меню Не все продукты одинаково хорошо переносят заморозку
Сохранение полезных веществ Нужно соблюдать температурный режим
Удобство в использовании Нельзя повторно замораживать

FAQ

Как выбрать контейнеры для заморозки?
Используйте пластиковые или стеклянные емкости с плотными крышками. Для жидких продуктов подойдут формочки из силикона.

Сколько хранится домашний бульон?
В холодильнике — до 3 дней, в морозилке — до 4 месяцев.

Что лучше — сушить или замораживать зелень?
Заморозка сохраняет больше аромата, тогда как сушка удобнее при нехватке места.

Мифы и правда

Миф: после заморозки овощи теряют все витамины.
Правда: при быстрой заморозке сохраняется до 90% полезных веществ.

Миф: нельзя замораживать лук и чеснок.
Правда: можно, если использовать их потом в горячих блюдах.

Миф: зажарки и соусы быстро портятся.
Правда: в стерилизованных банках при комнатной температуре они хранятся до года.

3 интересных факта

  1. Первые замороженные супы появились в 1920-х в США — благодаря изобретению Кларенса Бердсая.

  2. В Японии популярны "суповые наборы" — комплекты сушёных ингредиентов для быстрого обеда.

  3. В Италии бульон замораживают в виде "золотых кубиков" из бульонной пасты и оливкового масла.

Исторический контекст

Суп как отдельное блюдо появился в Европе в XVI веке, когда стали использовать глубокие тарелки и ложки. В России первые супы — щи и уха — были повседневной едой крестьян. Заготовки делали с помощью сушки, соления и квашения — методы, которые сегодня возвращаются в новом формате домашнего фуд-препинга.

