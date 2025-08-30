Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Рыбная солянка по-архангельски
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 13:52

Суп-провокатор: как солянка разрушает ваш желудок и почему стоит найти альтернативу

Суп традиционно считается полезным и сытным блюдом, которое помогает разнообразить рацион. Однако врачи предупреждают: некоторые виды супов способны нанести вред организму, особенно людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта.

Чем опасна солянка

Главврач Домодедовской больницы, заслуженный врач РФ Андрей Осипов обратил внимание, что солянка, столь любимая многими россиянами, может быть одной из самых нежелательных для ЖКТ.

"Есть так называемые экстрактивные вещества, которые содержатся в супах и вызывают повышенную секрецию, раздражение и иногда даже воспаление желудка, что не очень благоприятно сказывается на пациентах с гастритами и заболеваниями ЖКТ", — подчеркнул Осипов.

Главная особенность солянки — использование сразу нескольких видов мяса и овощей. Именно в процессе их совместной варки образуется повышенное количество экстрактивных веществ, которые перегружают пищеварительную систему.

Почему это важно учитывать

Экстрактивные вещества усиливают выработку желудочного сока. У здорового человека это может вызвать лишь тяжесть в желудке, но при гастрите, язве или колите они способны привести к обострению болезни. Кроме того, солянка нередко готовится с добавлением копчёностей, колбас, маринадов и большого количества специй, что дополнительно раздражает слизистую.

Альтернативы для тех, кто любит супы

Вместо солянки врачи советуют выбирать более щадящие варианты: овощные супы-пюре, лёгкие куриные бульоны или каши-супы. Они не перегружают ЖКТ, при этом остаются питательными и полезными. Для тех, кто не готов полностью отказаться от солянки, важно хотя бы ограничить её употребление и не включать в ежедневное меню.

