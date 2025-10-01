Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Катя Лель
Катя Лель
© commons.wikimedia.org by Передача До 17 и старше is licensed under CC BY 3.0
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 3:52

Гости в трансе: как день рождения Кати Лель превратился в космическую терапию

Катя Лель провела день рождения с сеансом исцеляющей музыки и измерением ауры

Певица Катя Лель отпраздновала свой день рождения необычным образом — она организовала сеанс исцеляющей музыки, который сочетал духовные практики и высокотехнологичные методы анализа. Мероприятие собрало друзей и коллег артистки в центре Москвы и вызвало интерес к сочетанию эзотерики и современных научных инструментов.

Исцеляющая музыка и мантры

На празднике Катя Лель исполнила мантры на нескольких языках, включая пали — язык Будды, иврит, галактический язык и древние египетские звуки, а также классическую молитву "Отче наш". По словам певицы, звуки помогают гармонизировать внутреннее состояние и создают особую атмосферу для гостей.

"Мероприятие проходило в духе исцеления и познания себя", — подчеркнула Катя Лель.

Гости смогли не только слушать музыку, но и участвовать в практиках измерения ауры, что позволяло визуально отслеживать изменения эмоционального и энергетического состояния.

Технологии и наука

Певица рассказала, что в проекте участвовали нейрофизиологи и биологи. С помощью специального оборудования прибор фиксировал изменения сознания участников и отображал их в виде цветных визуализаций на экранах. Лель отметила, что идеи для таких практик она черпает из философских трудов и даже из материалов, связанных с "книгами других цивилизаций".

Духовное путешествие и гости

Катя Лель недавно завершила духовное паломничество в Индию, что, по её словам, стало важным этапом на пути самопознания. Среди приглашённых на праздник были известные личности, включая Костю Цзю и Кирилла Туриченко. Организаторы сделали акцент на здоровом и трезвом отдыхе: торжество прошло без алкоголя, а атмосфера была сосредоточена на гармонии и внутреннем балансе.

Эзотерика и интерес к инопланетному

Певица давно увлекается эзотерикой и не скрывает интерес к неизведанным мирам. В прошлом она уже делилась необычными историями о встречах с инопланетянами, что стало частью её творческого и личного образа.

Интересные факты

  1. Мантры на пали используются в медитации уже несколько тысяч лет.

  2. Цветовые визуализации ауры помогают понимать эмоциональное состояние на интуитивном уровне.

  3. Исследования показывают, что музыка может снижать уровень стресса и повышать концентрацию.

Исторический контекст

С древних времён звуковые практики использовались в религиозных ритуалах и целительстве, начиная от египетских храмов до индийских ашрамов, где музыка служила инструментом гармонизации души и тела.

