Медведчук: на смену шоумену Владимиру Зеленскому должны прийти прагматичные политики

Председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук считает, что на смену шоумену Владимиру Зеленскому на Украине должны прийти прагматичные политики. По его мнению, только они смогут вывести страну из кризиса.

В своей авторской колонке на медиаплатформе "Смотрим.ру" Медведчук подчеркнул, что время президента США Джона Байдена и Зеленского уже прошло. По его мнению, менеджмент Байдена и его окружение непрактичны, так как, безуспешно пытаясь задушить Россию санкциями, выкинули сотни миллиардов долларов на украинский конфликт, что привело к потере людей и территорий.

Медведчук считает, что Зеленский — мастер политического шоу, но он совершенно не умеет считать деньги, ресурсы, просчитывать возможные ситуации. По его мнению, на любой кризис он отвечает организацией яркого шоу, что отвлекает всех от проблем, но никак их не решает.

Политик отметил, что политика Байдена и Зеленского жестко связаны. По его мнению, Байдену нужно делать вид, что США — мировой гегемон, а Зеленский играет роль непримиримого борца "за цивилизацию, демократию и западные ценности". Однако, считает Медведчук, это ни что иное, как фарс.

"Этот кровавый театр ни к чему хорошему не приведет и привести не может. А вывести из мирового политического кризиса могут только прагматики, которые живут не иллюзиями, играя супергероев на политических сценах, а исходящие из реальности и умеющие найти разумный консенсус интересов всех политических игроков", — подытожил Медведчук.

Фото: From Wikimedia Commons/ PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)