Экс-сотрудница администрации Белгородской области и ее сообщник обвиняются в терроризме

Викторию Шинкарук и Александра Холодкова подозревают в финансировании и подготовке теракта по указанию украинских кураторов.

Правоохранительные органы сообщают, что экс-сотрудница администрации Белгородской области Виктория Шинкарук и ее сообщник Александр Холодков обвиняются в содействии террористической деятельности. По версии следствия, они действовали в интересах лиц, находящихся на территории Украины, предоставляя им финансовую и материально-техническую поддержку для подготовки теракта.

Согласно информации правоохранительных органов, Виктория Шинкарук участвовала в террористическом сообществе с целью совершения теракта. В сентябре 2022 года она сняла со своего счета более 100 тысяч рублей и спрятала их в тайнике. Ее сообщник, Александр Холодков, перемещал взрывные устройства в тайники и передал неустановленным лицам более 400 тысяч рублей.

Следствие полагает, что переданные средства предназначались для финансирования террористической деятельности. Установлено, что Шинкарук и Холодков использовали мессенджеры Signal и Telegram для связи с кураторами из Украины. По их указаниям, Холодков прятал в тайниках взрывчатку и деньги, необходимые для совершения теракта.

Шинкарук и Холодкову предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса РФ, связанным с незаконным оборотом взрывчатых веществ, контрабандой, участием в террористическом сообществе и подготовкой к теракту. Дело рассматривается во Втором Западном окружном военном суде.

Из материалов дела следует, что Виктория Шинкарук не признает свою вину, утверждая, что передавала деньги по просьбе мужа, не подозревая о террористических целях. Александр Холодков также не признает вину.

Он находится под стражей с ноября 2022 года. Изначально ему инкриминировался только незаконный оборот взрывчатых веществ, но в ходе следствия были выявлены дополнительные эпизоды, связанные с террористической деятельностью.

