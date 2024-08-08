Инспектора ГАИ, пропустившего за взятку убийцу байкера, посадили на 3,5 года

Люблинский суд Москвы приговорил бывшего сотрудника ГАИ к 3,6 годам лишения свободы за получение взятки в размере 30 тысяч рублей в обмен на проезд пытавшегося скрыться с места убийства человека.

Дмитрий Бовтунов приговорен к трем годам и шести месяцам лишения свободы, а также лишен возможности занимать государственные должности в правоохранительных органах РФ сроком на три года.

Сообщается, что Бовтунов во время дежурства остановил автомобиль Шахина Аббасова. В ведомстве сообщают, что водитель, не имевший водительских прав, предложил инспектору ГАИ взятку. Тот согласился и отпустил нарушителя.

Позже выяснилось, что водителем автомобиля оказался 21-летний гражданин Азербайджана Шахин Аббасов, напавший 17 апреля 2024 года на байкера, сделавшему ему замечание из-за некорректной парковки во дворе дома на юго-востоке Москвы. От нанесенных ножом травм гражданин скончался, а Аббасов попытался скрыться с места преступления, но позже был задержан.

Сейчас Аббасов проходит обвиняемым по статье "Убийство".

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