Россия и Китай планируют налалить тесное двустороннее сотрудничество в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах, говорится в тексте совместного заявления, опубликованном на сайте Кремля.
Страны выражают намерение развивать сотрудничество сразу в нескольких областях промышленности, включая гражданское авиастроение, автомобилестроение, судостроение, металлургию и другие. Это сотрудничество станет полезным для обеих стран, поскольку может способствовать обмену опытом, технологиями и ресурсами, подчеркивается в заявлении.
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