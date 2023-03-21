Россия и Китай планируют налалить тесное двустороннее сотрудничество в области гражданского авиастроения, автомобилестроения, судостроения, металлургии и других сферах, говорится в тексте совместного заявления, опубликованном на сайте Кремля.

Страны выражают намерение развивать сотрудничество сразу в нескольких областях промышленности, включая гражданское авиастроение, автомобилестроение, судостроение, металлургию и другие. Это сотрудничество станет полезным для обеих стран, поскольку может способствовать обмену опытом, технологиями и ресурсами, подчеркивается в заявлении.