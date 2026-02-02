Память телефона забита, а фото удалять жалко: решение проще, чем кажется

Освободить память смартфона можно без удаления фото и видео за счет встроенных функций и правильных настроек, отметил эксперт по кибербезопасности Алексей Лукацкий. О способах очистки памяти телефона специалист рассказал NewsInfo.

Лукацкий пояснил, что одна из самых частых причин нехватки памяти — накопившиеся временные файлы и кэш приложений, прежде всего мессенджеров. По его словам, пользователи часто даже не догадываются, сколько места занимают эти данные.

"Особенно очень этим "промышляет" телеграмм. Если вы зайдете в телеграмм, в настройки памяти, очистите кэш, то может освободиться значительное количество памяти", — отметил эксперт.

Он добавил, что на Android часть данных и приложений можно перенести на карту памяти, а владельцам iPhone стоит обратить внимание на обновления системы.

"Вставляете SD-карту, карту памяти, на неё переносится как программа, так и фотографии. Если говорим про iPhone, то здесь только очистка кэша часто помогает. В айфоне установите обновление, iOS оптимизирует свою операционную систему и появляется значительное количество памяти. Это точно проверено, поэтому обновление операционной системы iOS стоит устанавливать", — рекомендует специалист.

По словам специалиста, после установки обновлении iOS операционная система часто автоматически оптимизирует хранилище, и свободного места становится заметно больше даже без удаления фото и видео.